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Белорусский импортер Haval сообщил цену на новый кроссовер Jolion
Источник материала: Onliner
Белорусский представитель марки Haval обнародовал цены на компактный кроссовер Jolion. Совсем недавно эту машину случайно заметили в Москве, а сейчас заказы на нее принимают дилеры в ТС.
Среди козырей Jolion — яркая внешность, неплохой набор опций и высокий уровень безопасности. Выпускают машину на предприятии Haval в Тульской области. Новый SUV в ближайшее время доберется до Беларуси.
Для автомобиля доступны следующие опции: функция бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света. Среди ассистентов отмечены адаптивный круиз-контроль (ACC), а также автоматический «парковщик».
В салоне можно заметить 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей управления мультимедиа, поддерживающий интеграцию платформ Android Auto и Apple CarPlay. Приборная панель цифровая с 7-дюймовым экраном.
Haval Jolion будет оснащаться рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,5 литра и мощностью 143 л. с., крутящий момент составит 210 Н·м при 2000—4400 об/мин. Новый Haval Jolion будет предлагаться в РБ с двумя типами трансмиссии: 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа или с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Цены на Haval Jolion стартуют от 42 900 белорусских рублей.
черный, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
белый, внедорожник, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
черный, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
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Белорусский представитель марки Haval обнародовал цены на компактный кроссовер Jolion. Совсем недавно эту машину случайно заметили в Москве, а сейчас заказы на нее...
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