Белорусский импортер Haval сообщил цену на новый кроссовер Jolion

Источник материала: Onliner

Белорусский представитель марки Haval обнародовал цены на компактный кроссовер Jolion. Совсем недавно эту машину случайно заметили в Москве, а сейчас заказы на нее принимают дилеры в ТС.

Среди козырей Jolion — яркая внешность, неплохой набор опций и высокий уровень безопасности. Выпускают машину на предприятии Haval в Тульской области. Новый SUV в ближайшее время доберется до Беларуси.





Для автомобиля доступны следующие опции: функция бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света. Среди ассистентов отмечены адаптивный круиз-контроль (ACC), а также автоматический «парковщик».





В салоне можно заметить 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей управления мультимедиа, поддерживающий интеграцию платформ Android Auto и Apple CarPlay. Приборная панель цифровая с 7-дюймовым экраном.

Haval Jolion будет оснащаться рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,5 литра и мощностью 143 л. с., крутящий момент составит 210 Н·м при 2000—4400 об/мин. Новый Haval Jolion будет предлагаться в РБ с двумя типами трансмиссии: 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа или с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Цены на Haval Jolion стартуют от 42 900 белорусских рублей.