Приложение от Gismart взяло престижную премию Webby Awards

Продукт Facetory: Face Yoga & Exercise от белорусско-британской Gismart завоевал престижную премию The Webby Awards, сообщила компания. Приложение стало лучшим по итогам зрительского голосования в категории «Приложения и программное обеспечение: эксперименты и инновации».

The Webby Awards проходит ежегодно. Это международная профессиональная интернет-премия, ее присуждают лучшим веб-проектам мира: реклама, сайты, онлайн-фильмы и видео, соцсети, мобильные приложения. The New York Times назвал премию «высочайшей оценкой достижений в области интернета».

Facetory в категории «Эксперименты и Инновации» конкурировало с приложениями от HBO и Google.

Это не первая награда Webby для Gismart: в 2018 году музыкальная игра WeDrum получила приз за «Лучшее использование AR». В игре была барабанная установка в дополненной реальности.

Facetory вышла в марте прошлого года, у приложения 1,5 миллиона пользователей. Здесь собраны видеоупражнения для фитнеса лица, их можно подобрать индивидуально. Технология Facetory AR Coach использует фронтальную камеру для сканирования лица пользователя, что позволяет распознать мелкие движения и скорректировать выполнение упражнения.