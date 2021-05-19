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Курсы валют на 19 мая: евро пошел вверх, доллар — вниз

19.05.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодняшние торги на валютно-фондовой бирже успешно начались только для евро, доллар и российский рубль — снизились.

Доллар на старте торгов просел на скромные 0,11 копейки и торгуется на отметке 2,5150.

Евро подскочил на 0,92 копейки. Сейчас его продают и покупают по 3,0787.

Сотня российских рублей потеряла почти незаметные 0,02 копейки. Она стоит 3,4149.

Во вторник доллар потерял 0,19 копейки, опустившись до 2,5161 рубля. Евро подскочил сразу на 1,03 копейки и стоил 3,0695. Сотня российских рублей подросла на 0,48 копейки — до 3,4151.

Почему падает доллар и биткоин и чего ждать дальше? Рассказывает эксперт.

 
 
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Сегодняшние торги на валютно-фондовой бирже успешно начались только для евро, доллар и российский рубль — снизились.Читать далее…
 
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