Курсы валют на 19 мая: евро пошел вверх, доллар — вниз

Источник материала: Onliner

Сегодняшние торги на валютно-фондовой бирже успешно начались только для евро, доллар и российский рубль — снизились.

Доллар на старте торгов просел на скромные 0,11 копейки и торгуется на отметке 2,5150.

Евро подскочил на 0,92 копейки. Сейчас его продают и покупают по 3,0787.

Сотня российских рублей потеряла почти незаметные 0,02 копейки. Она стоит 3,4149.

Во вторник доллар потерял 0,19 копейки, опустившись до 2,5161 рубля. Евро подскочил сразу на 1,03 копейки и стоил 3,0695. Сотня российских рублей подросла на 0,48 копейки — до 3,4151.

Почему падает доллар и биткоин и чего ждать дальше? Рассказывает эксперт .