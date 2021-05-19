Район возле гостиницы Renaissance «перекроят». Что построят и что уберут?

Источник материала: Onliner

Ну вот и до квартала, который не менялся десятилетиями, дошел черед преобразований. Администрация Московского района анонсировала масштабные изменения в квадрате, ограниченном проспектом Дзержинского — железной дорогой — переулком Разинским — первым Извозным переулком. Один из самых известных объектов в этих местах, который может служить ориентиром, — городская Госавтоинспекция. Итак, что же планируется менять на территории площадью 35 гектаров, где расположена ГАИ, объекты МВД и железной дороги?





Как объясняют в «Минскградо», который занимался разработкой проекта, основная задача реконструкции территории — «обеспечить высокохудожественный фронт застройки по проспекту Дзержинского и по трассе первого транспортного кольца», а также «организовать особую доминанту у пересечения магистралей у транспортной развязки». Что под этим подразумевается?

В первую очередь проектировщики сосредоточились на том, чтобы заполнить все возможное пространство парковочными местами, да так, чтобы с избытком. Многоуровневый паркинг собираются возвести посреди жилых домов, расположенных в треугольнике ул. Фабрициуса — пер. Стекольный — улица Московская. Также «объект автохозяйства МВД» предлагается вынести с территории проектирования, а на его месте возвести паркинг. Двухуровневым «домом» для машин на тысячу планируют вытеснить 122 гаражных бокса (с последующей компенсацией владельцам местами в паркинге). Машино-места будут разлинеивать везде, где это только можно. В целом, если вернуться к цифрам, получится следующая картина: сейчас в квартале всего 657 парковочных мест, а если все планы сбудутся, станет 4290. Вот это разница.

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Вы удивитесь, но жилые дома в этом квадрате возводить не будут. А в качестве той самой «доминанты у пересечения магистралей» выступит многофункциональный комплекс. «Посадить» его хотят возле двухуровневой развязки, левее от гостиницы Renaissance. Объект обещает быть довольно масштабным. Между гостиницей и МФЦ появится что-то вроде сквера, по-чиновничьи — «земельный участок озеленения общего пользования». В целом разработчиками заложено несколько зеленых зон в перекраиваемом квартале, в результате озелененность территории должна составить 26,5%.





Если вы думали, что на этом с многофункциональными комплексами покончено, то нет: прямо за МФЦ №1 проектируют еще один. Согласно приведенным «Минскградо» данным, сейчас вся общественная застройка (включая гостиницу и бизнес-центры) имеет площадь 102,5 тыс. «квадратов», а будет — почти 218 тысяч.





Так как территории много, проектировщики предусмотрели несколько коммунально-обслуживающих и инфраструктурных объектов, в том числе для железной дороги.

«Забытость» этой территории во многом объясняется близостью железной дороги. Санитарно-защитная зона сковывала планы. Однако, согласно новому детальному плану, СЗЗ сократилась с 16,63 га до всего лишь 2,64.

О том, как изменится дорожная сеть в квартале, можно почитать по ссылке.