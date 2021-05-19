ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Район возле гостиницы Renaissance «перекроят». Что построят и что уберут?

19.05.2021 10:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Ну вот и до квартала, который не менялся десятилетиями, дошел черед преобразований. Администрация Московского района анонсировала масштабные изменения в квадрате, ограниченном проспектом Дзержинского — железной дорогой — переулком Разинским — первым Извозным переулком. Один из самых известных объектов в этих местах, который может служить ориентиром, — городская Госавтоинспекция. Итак, что же планируется менять на территории площадью 35 гектаров, где расположена ГАИ, объекты МВД и железной дороги?

Район возле гостиницы Renaissance «перекроят». Что построят и что уберут?

Как объясняют в «Минскградо», который занимался разработкой проекта, основная задача реконструкции территории — «обеспечить высокохудожественный фронт застройки по проспекту Дзержинского и по трассе первого транспортного кольца», а также «организовать особую доминанту у пересечения магистралей у транспортной развязки». Что под этим подразумевается?

В первую очередь проектировщики сосредоточились на том, чтобы заполнить все возможное пространство парковочными местами, да так, чтобы с избытком. Многоуровневый паркинг собираются возвести посреди жилых домов, расположенных в треугольнике ул. Фабрициуса — пер. Стекольный — улица Московская. Также «объект автохозяйства МВД» предлагается вынести с территории проектирования, а на его месте возвести паркинг. Двухуровневым «домом» для машин на тысячу планируют вытеснить 122 гаражных бокса (с последующей компенсацией владельцам местами в паркинге). Машино-места будут разлинеивать везде, где это только можно. В целом, если вернуться к цифрам, получится следующая картина: сейчас в квартале всего 657 парковочных мест, а если все планы сбудутся, станет 4290. Вот это разница.

Кликните для увеличения картинки.

Район возле гостиницы Renaissance «перекроят». Что построят и что уберут?

Вы удивитесь, но жилые дома в этом квадрате возводить не будут. А в качестве той самой «доминанты у пересечения магистралей» выступит многофункциональный комплекс. «Посадить» его хотят возле двухуровневой развязки, левее от гостиницы Renaissance. Объект обещает быть довольно масштабным. Между гостиницей и МФЦ появится что-то вроде сквера, по-чиновничьи — «земельный участок озеленения общего пользования». В целом разработчиками заложено несколько зеленых зон в перекраиваемом квартале, в результате озелененность территории должна составить 26,5%.

Район возле гостиницы Renaissance «перекроят». Что построят и что уберут?

Если вы думали, что на этом с многофункциональными комплексами покончено, то нет: прямо за МФЦ №1 проектируют еще один. Согласно приведенным «Минскградо» данным, сейчас вся общественная застройка (включая гостиницу и бизнес-центры) имеет площадь 102,5 тыс. «квадратов», а будет — почти 218 тысяч.

Район возле гостиницы Renaissance «перекроят». Что построят и что уберут?

Так как территории много, проектировщики предусмотрели несколько коммунально-обслуживающих и инфраструктурных объектов, в том числе для железной дороги.

«Забытость» этой территории во многом объясняется близостью железной дороги. Санитарно-защитная зона сковывала планы. Однако, согласно новому  детальному плану, СЗЗ сократилась с 16,63 га до всего лишь 2,64.

О том, как изменится дорожная сеть в квартале, можно почитать по ссылке.

Для ваших любимых рецептов — духовые шкафы в Каталоге


Электрический духовой шкаф GEFEST 622-02 А S
23 отзыва
электрический с конвекцией, объем 52 л, 5 режимов, очистка ручная, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
700 р.
31 предложение
Электрический духовой шкаф Bosch HBJ538YB0R
4 отзыва
электрический с конвекцией, объем 66 л, 9 режимов, очистка каталитическая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
1009 р.
2 предложения
Электрический духовой шкаф Samsung NV68R2340RM
электрический с конвекцией, объем 68 л, 9 режимов, очистка каталитическая/паровая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
899 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все духовые шкафы в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну вот и до квартала, который не менялся десятилетиями, дошел черед преобразований. Администрация Московского района анонсировала масштабные изменения в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Хочу обнять близких и съесть маминых сырников"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by