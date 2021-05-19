Водитель на главной всегда прав? А вот и нет

Источник материала: Onliner

Все вроде бы помнят, что на перекрестке неравнозначных дорог нужно уступать транспортным средствам, которые едут по главной дороге. Однако это не означает, что в случае ДТП к такому водителю не возникнет вопросов. Один из примеров из экспертной практики привел начальник сектора автотехнических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Александр Радовский.

Эксперт рассказал о ДТП, которое случилось в Витебской области.

«Автомобиль Rover пересекал главную дорогу, автомобиль Lada двигался по главной дороге по направлению слева направо в сторону перекрестка. При повороте направо Rover выехал в полосу движения Lada, и произошло столкновение. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ, разобравшись в ситуации, составили протоколы в отношении обоих водителей за нарушение правил дорожного движения», — сообщил Александр Радовский.

Водитель Lada не согласился с решением ГАИ, полагая, что, двигаясь по главной дороге, при пересечении перекрестка он ничего не нарушил. Чтобы доказать это, автомобилист обратился в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области за проведением автотехнической экспертизы.

По словам Александра Радовского, эксперт изучил исходные данные в момент совершения ДТП: тип дорожного покрытия, профиль участка дороги, состояние дорожного покрытия, сведения о нагрузке автомобилей, их техническом состоянии и скорости. По показаниям водителя автомобиля Lada, расстояние между автомобилями в момент въезда Rover в полосу движения Lada составляло 16 м. Водитель же Rover утверждал, что это расстояние было 23 м.

Используя нормативно-справочные данные и применив необходимые формулы, проведя расчеты, эксперт рассчитал, что остановочный путь автомобиля Lada в данной дорожной ситуации равен 36,0 м. То есть величина остановочного пути автомобиля Lada больше величины расстояния между автомобилями в момент занятия Rover полосы движения Lada, следовательно, водитель автомобиля Rover, двигающийся по второстепенной дороге, при выезде на главную дорогу должен был руководствоваться требованиями пункта 108 Правил дорожного движения: «На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения». То есть действия водителя не соответствовали требованиям пункта 108 Правил дорожного движения.

Термин «уступить дорогу» регламентирован пунктом 2.76 Правил дорожного движения: «уступить дорогу (не иметь преимущества) — требование, означающее не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения».

Далее эксперт с использованием специализированной программы графического анализа в координатах «время — расстояние» смоделировал варианты дорожной ситуации при указанной начальной дистанции между автомобилями 16 и 23 м. В результате было установлено, что водитель автомобиля Lada располагал технической возможностью предотвратить столкновение с автомобилем Rover путем применения экстренного торможения во всех рассматриваемых вариантах. Следовательно, действия водителя автомобиля Lada не соответствовали требованиям пункта 87.2 Правил дорожного движения, согласно которым «при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства».

Судебные эксперты призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и контролировать обстановку на дороге, в том числе при пересечении перекрестков.

«Выезжая со второстепенной дороги, не стоит пытаться проскочить перед едущим по главной дороге транспортом. А следующим по главной дороге водителям лучше быть более внимательными, даже если на этом отрезке нет знаков, требующих снизить скорость. Так больше шансов заметить выезжающего с пересекающей дороги автомобилиста», — отметили в ГКСЭ.