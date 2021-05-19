Поротников: «Скоро будет продолжение Марлезонского балета»

Источник материала: UDF



Андрей Поротников

Мы наблюдаем серьезное расширение полномочий – не то чтобы уникальное в мировой практике, супер-прорывное, но в наших условиях оно абсолютно излишнее и опасное.

Причем, новая деятельность должна быть более опасней предыдущей, чтобы обосновать свое существование. Поиск нелояльных, «предателей» внутри системы выглядит вполне закономерным.

Санкции Евросоюза – это пока несмешной анекдот. Пока не совсем понятно, почему так – традиционно Брюссель и Вашингтон стараются действовать симметрично. Поэтому я не исключал бы, что санкции Евросоюза во многом будут повторять американские, и если белорусская нефтехимия под них попадает – это будет техническая, технологическая катастрофа. Потому что встает вопрос о поддержании безопасности технологических циклов в условиях отсутствия доступа к оборудованию, комплектующим и материалам.

На что еще стоит обратить внимание, говоря о перспективах конституционной реформы – на слова Ермошиной, когда она говорила, что референдум по Конституции состоится в августе-сентябре по старому кодексу, а выборы пройдут по новому. И говорила она об этом уверенно, по крайней мере, судя по тому, как это излагалось, это выглядит достоверно и не несет в себе неких маркеров возможной смысловой ошибки, когда человек просто не так понял.

Даже принятие будущей Конституции – нужно, кстати, очень четко понимать, что она переходная, временная, а не постоянная. Потому что после если не второй, то уже третий президент, в силу политической логики, начнет отмываться от любого политического наследия Лукашенко, включая Конституцию. То есть, до 2030 года нас ждет еще минимум две существенных конституционных реформы.

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