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Политзаключенных в Беларуси действительно помечают желтыми бирками

19.05.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политзаключенных в Беларуси действительно помечают желтыми бирками
Фото: TUT.BY
Сегодня на свободу вышла журналистка tut.by Катерина Борисевич. Она провела за решеткой полгода за текст о «ноль промилле» алкоголя в крови героя Беларуси Романа Бондаренко.

«Начинаем утро с хороших новостей. Все время, сколько Катерина Борисевич находилась за решеткой, мы мечтали, что в день ее выхода скупим все цветы на Комаровке и будем ждать ее на воле с яркими охапками. Вчерашние события, которые произошли с редакцией tut.by, изменили наши планы. Рядом с гомельской колонией, куда Катю этапировали в последние дни ее заключения, нас немного, но мы дождались ее - с приветами от всех сотрудников компании», — сообщили журналисты tut.by.


Политзаключенных в Беларуси действительно помечают желтыми бирками

Примерно в 7:24 утра Катерина Борисевич вышла из ворот колонии с двумя большими сумками.

Политзаключенных в Беларуси действительно помечают желтыми бирками

Первой она позвонила 18-летней дочке Даше, которая сейчас ждет маму вместе с другими родными в Минске. Катерина рассказала, что долго не могла забрать все письма, а получила она их за полгода около 500.

«Сейчас Катерина Борисевич рядом со своими коллегами, она в прекрасном настроении», — сообщают журналисты.


На фото также видно, что политзаключенных в Беларуси действительно помечают особыми желтыми бирками. Так во время Второй мировой войны нацисты выделяли евреев. Только маркером была желтая шестиконечная звезда Давида.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич вышла на свободу
 
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