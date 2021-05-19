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Политзаключенных в Беларуси действительно помечают желтыми бирками
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
«Начинаем утро с хороших новостей. Все время, сколько Катерина Борисевич находилась за решеткой, мы мечтали, что в день ее выхода скупим все цветы на Комаровке и будем ждать ее на воле с яркими охапками. Вчерашние события, которые произошли с редакцией tut.by, изменили наши планы. Рядом с гомельской колонией, куда Катю этапировали в последние дни ее заключения, нас немного, но мы дождались ее - с приветами от всех сотрудников компании», —
Примерно в 7:24 утра Катерина Борисевич вышла из ворот колонии с двумя большими сумками.
Первой она позвонила 18-летней дочке Даше, которая сейчас ждет маму вместе с другими родными в Минске. Катерина рассказала, что долго не могла забрать все письма, а получила она их за полгода около 500.
«Сейчас Катерина Борисевич рядом со своими коллегами, она в прекрасном настроении», — сообщают журналисты.
На фото также видно, что политзаключенных в Беларуси действительно помечают особыми желтыми бирками. Так во время Второй мировой войны нацисты выделяли евреев. Только маркером была желтая шестиконечная звезда Давида.
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Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич вышла на свободу
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