TUT.BY, «Трибуна», «Салiдарнасць» и еще 8 медиа, которые забанили в Беларуси. Как их читать

Источник материала: Салiдарнасць

Попытка разгромить TUT.BY – очередной шаг в процессе, который привел Беларусь к статусу самой опасной для журналистов страны в Европе, пишет Трибуна .

Всего в 2020-м корреспондентов независимых СМИ задерживали 477 раз – и почти сотня из этих случаев закончилась административным арестов. 62 журналиста пострадали от действий силовиков. Катерина Борисевич из TUT.BY провела за решеткой полгода и только сегодня вышла на свободу – за статью о том, что в крови избитого до смерти Романа Бондаренко не было алкоголя.

Журналисткам «Белсата» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили по два года колонии за стрим с акции памяти Бондаренко на «Площади Перемен». Уголовные дела заведены на главу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую, медиаменеджера Андрея Александрова и других профессионалов.

Блокировка TUT.BY также вполне укладывается в канву репрессий – ранее портал лишили статуса СМИ, к десяткам других интернет-ресурсов ограничили доступ, многие журналисты остались без аккредитаций (например, Александр Ивулин был забанен федерацией футбола), а ряд негосударственных газет лишился возможности печататься в Беларуси и был исключен из госсистемы подписки и распространения (а негосударственной системы в стране нет).

С давлением столкнулась и «Трибуна» – сайт с августа 2020-го заблокирован Мининформом и недоступен без использования VPN.

Сегодня мы рассказываем о наиболее известных ресурсах, оказавшихся в аналогичной ситуации, и объясняем, как их можно читать, несмотря на козни чиновников, – с помощью соцсетей, зеркал и приложений.

TUT.BY

Telegram

Facebook

ВКонтакте

Instagram

Twitter

Tribuna.com

Приложение на Android, доступное без VPN

Приложение на iOS, доступное без VPN

Зеркало, доступное без VPN

Telegram

Instagram

Facebook

Вконтакте

Twitter

«Белсат»

Зеркало, доступное без VPN

Youtube

Telegram

Facebook

ВКонтакте

Одноклассники

Instagram

Twitter

«Еўрарадыё»

Зеркало, доступное без VPN

Telegram

Facebook

ВКонтакте

Одноклассники

Instagram

Twitter

KYKY.ORG

Telegram

Twitter

Вконтакте

Instagram

Facebook

«Радыё Свабода»

Приложение на Android, доступное без VPN

Приложение на iOS, доступное без VPN

Зеркало, доступное без VPN

Youtube

Telegram

Instagram

Twitter

Facebook

Вконтакте

The Village Беларусь

Telegram

Twitter

Вконтакте

Instagram

Facebook

Салідарнасць

Зеркало, доступное без VPN

Telegram

Twitter

Facebook

Вконтакте

UDF.BY

Зеркало, доступное без VPN

Twitter

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

БелаПАН

Telegram

Instagram

Twitter

Facebook

Вконтакте

Медиазона Беларусь

Telegram

Instagram

Twitter

Facebook

Вконтакте

В названиях ресурсов мы оставили ссылки на их основные сайты – некоторые сейчас доступны через VPN. В случае с TUT.BY, к сожалению, VPN пока не работает – порталу заблокировали домен, так что зайти на него нельзя даже не из Беларуси.

Однако всем беларусам сейчас в любом случае будет полезно установить установить на свои гаджеты один из сервисов Virtual Private Network – и таким образом обзавестись виртуальной частной сетью, которая перемещает ваш IP-адрес в другую страну, усложняет возможность слежки за вами в интернете и дает возможность посещать некоторые забаненные сайты.

Вот список бесплатных и хорошо себя зарекомендовавших VPN (скачиваете – запускаете программу – она работает в фоновом режиме, а вы просто пользуетесь своими браузерами. Ничего сложного!):

1.1.1.1

ProtonVPN

Psiphon

Tachyon