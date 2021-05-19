TUT.BY, «Трибуна», «Салiдарнасць» и еще 8 медиа, которые забанили в Беларуси. Как их читать

Попытка разгромить TUT.BY – очередной шаг в процессе, который привел Беларусь к статусу самой опасной для журналистов страны в Европе, пишет Трибуна.
Всего в 2020-м корреспондентов независимых СМИ задерживали 477 раз – и почти сотня из этих случаев закончилась административным арестов. 62 журналиста пострадали от действий силовиков. Катерина Борисевич из TUT.BY провела за решеткой полгода и только сегодня вышла на свободу – за статью о том, что в крови избитого до смерти Романа Бондаренко не было алкоголя.
Журналисткам «Белсата» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили по два года колонии за стрим с акции памяти Бондаренко на «Площади Перемен». Уголовные дела заведены на главу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую, медиаменеджера Андрея Александрова и других профессионалов.
Блокировка TUT.BY также вполне укладывается в канву репрессий – ранее портал лишили статуса СМИ, к десяткам других интернет-ресурсов ограничили доступ, многие журналисты остались без аккредитаций (например, Александр Ивулин был забанен федерацией футбола), а ряд негосударственных газет лишился возможности печататься в Беларуси и был исключен из госсистемы подписки и распространения (а негосударственной системы в стране нет).
С давлением столкнулась и «Трибуна» – сайт с августа 2020-го заблокирован Мининформом и недоступен без использования VPN.
Сегодня мы рассказываем о наиболее известных ресурсах, оказавшихся в аналогичной ситуации, и объясняем, как их можно читать, несмотря на козни чиновников, – с помощью соцсетей, зеркал и приложений.
В названиях ресурсов мы оставили ссылки на их основные сайты – некоторые сейчас доступны через VPN. В случае с TUT.BY, к сожалению, VPN пока не работает – порталу заблокировали домен, так что зайти на него нельзя даже не из Беларуси.
Однако всем беларусам сейчас в любом случае будет полезно установить установить на свои гаджеты один из сервисов Virtual Private Network – и таким образом обзавестись виртуальной частной сетью, которая перемещает ваш IP-адрес в другую страну, усложняет возможность слежки за вами в интернете и дает возможность посещать некоторые забаненные сайты.
Вот список бесплатных и хорошо себя зарекомендовавших VPN (скачиваете – запускаете программу – она работает в фоновом режиме, а вы просто пользуетесь своими браузерами. Ничего сложного!):