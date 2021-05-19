Что происходит с ценами в Беларуси и чем это закончится

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Каждый, кто регулярно бывает в магазине, знает: цены растут. Обновленные ценники выглядят особенно пугающими на упаковках с лекарствами, пакетах с овощами и бутылках с растительным маслом. А в строймаркетах лидерами по росту цен стали изделия из дерева.

Почему именно на эти товары цены выросли в первую очередь, и что ждать завтра — мы расспросили старшего научного сотрудника «Альпари Евразия» Вадима Иосуба и руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука.

Инфляция в апреле 2021 г по сравнению с мартом 2021 г. составила 0,7%, с декабрем 2020 г. – 4,6%. В апреле больше всего подорожали морковь, помидоры (12%), зимние сапоги мужские и женские (11% и 8%), свекла, огурцы – 9%, перец сладкий – 6%. В целом с начала года в топе подорожания оказалось растительное масло (17,6%), лекарства (13,3%), пиломатериалы (16,4%), овощи и фрукты (10,6%), полуфабрикаты из птицы (10%).

Почему цены выросли именно на эти товары?

— Все достаточно просто, – говорит Вадим Иосуб. – В случае с лекарствами рост произошел из-за отмены льгот по НДС, и сейчас мы наблюдаем сравнение цен на лекарства, когда уже отменили льготы по НДС с ценами прошлого года, когда эти льготы еще действовали. Так что в статистике по инфляции лекарства будут лидировать вплоть до января следующего года, когда этот эффект пропадет.

Достаточно серьезно выросли цены на сельскохозяйственную продукцию, но в данном случае речь идет о мировых ценах. В прошлом году во многих регионах планеты была засуха, упали урожаи зерновых, масленичных культур, кофе, какао, чая – это глобальная проблема. Это отчетливее всего видно на росте цен на растительное масло и соусы, в состав которых оно входит.

Из-за роста цены на зерновые стало дороже кормить скот, птицу, соответственно, подорожала мясо-молочная продукция.

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