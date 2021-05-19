МИД Литвы осудил атаку на TUT.by и предложил дом всем ищущим убежище









«Тяжело видеть репрессии нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних белорусских независимых новостных сайтов TUT.by и его журналистов», - написал Ландсбергис в Twitter.





Он добавил, что Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. «Вместе мы победим тиранию и ложь», – отметил Ландсбергис.







