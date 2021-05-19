ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Литвы осудил атаку на TUT.by и предложил дом всем ищущим убежище

19.05.2021 10:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил помощь белорусам.



«Тяжело видеть репрессии нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних белорусских независимых новостных сайтов TUT.by и его журналистов», - написал Ландсбергис в Twitter.

Он добавил, что Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. «Вместе мы победим тиранию и ложь», – отметил Ландсбергис.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил помощь белорусам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поротников: «Скоро будет продолжение Марлезонского балета»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by