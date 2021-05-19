"Хочу обнять близких и съесть маминых сырников"

TUT.by Сегодня рано утром освободили нашу коллегу Катерину Борисевич — в общей сложности за решеткой она провела полгода. Из гомельской колонии, где Катя находилась последние три дня, она вышла в хорошем настроении. Недалеко от здания ее встречали несколько друзей и коллег. Родные ждут Катю дома — в Минске , пишет





Первой Катя позвонила дочери Даше и попросила у нее приготовить любимые сырники, а маме заказала котлеты. На улице сильный дождь, но, говорят, это хорошая примета.





— Белая сирень, какое все зеленое, — не сдерживает эмоций Катя, глядя по сторонам.





Этой ночью, говорит Катя, она впервые выспалась, хотя проснулась, конечно, рано — очень ждала освобождения.





— Меня заранее предупредили, что сегодня утром я выйду, поэтому с 4-5 утра я ждала, когда меня позовут — и все, выйду на свободу, — бодрым голосом рассказывает Катя. — Я до этого переболела, но занималась спортом, час в день, как положено, дышала свежим воздухом.





— Чего сейчас хочется больше всего?





— Обнять близких и родных, съесть маминых сырников и борща. А еще сильнее всего хочется поехать в свою деревню и выращивать цветы. Кстати, в колонии я попросила себе хоть какую-то работу. Мне дали высаживать календулы и васильки. Получила невероятное удовольствие.





На три дня Кате выдали специальную форму — симпатичное платье в цветочки, пиджак, косыночку и телогрейку, на случай, если будет холодно.





После освобождения Кати журналисты сразу отметили, что справа на майке у девушки желтая нашивка с ее фамилией.





- Это значит, что ты политзаключенная? — спросили мы.





- Это значит лишь то, что я содержалась в колонии, — пояснила журналистка. — Я ее [желтую бирку] сама пришивала.





Когда Катю этапировали из Жодино в Могилев, а потом из Могилева в Гомель , ее перевозили наручниках. Но при этом сотрудники были максимально корректны.





— Не могу сказать, что ко мне было какое-то особое отношение, — ответила Катя. — Но у меня была коричневая карточка, как у человека склонного к экстремизму. Всех таких заключенных перевозят данным образом. Со мной были две женщины, которые осуждены за убийства. У них сроки 9-10 лет. Они шутили, что ехали просто, покойно, а как как экстремист (или склонная к экстремизму) ехала в наручниках.





Они шутили, что ехали просто, спокойно, а как я как экстремист (или склонная к экстремизму) ехала в наручниках.





О том, что сейчас происходит с TUT.BY, Катя в курсе, но никаких подробностей пока не знает. Журналисты спросили у нашей коллеги, ожидала ли она такого резонанса от статьи о смерти Романа Бондаренко, после которой ей заинтересовались оперативники.





— Никто об этом не думал, я работаю журналистом 15 лет и не задумывалась даже, что из-за статьи могу оказаться в тюрьме.





— Сама ты к работе возвращаться планируешь?





— Я хочу увидеть родных, весну, съездить на море, а потом уже все остальное. Я больше не мыслю категориями, что будет дальше. Дальше может быть все, что угодно. В ноябре я тоже не рассчитывала, что окажусь в КГБ, а потом на Володарке, поэтому долгосрочных планов у меня нет. А в краткосрочных - хочу обнять дочку, родных, коллег и сказать спасибо всем за ту поддержку, которую мне оказывали.





— А что было самое тяжелое из бытовой жизни за решеткой?





— Я на то и журналист, чтобы находить общий язык с разными людьми. Мы все там танцевали, — приводит пример журналистка. — Единственное, я не курю, а когда в камере курят 10-14 человек, было непросто. Первое время я ходила в медицинской маске. А вот в Гомеле все курят только на улице, поэтому когда меня заселили, я отметила: "О, у вас не курят, классно".