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Члена инициативной группы Бабарико осудили на 5,5 лет колонии усиленного режима

19.05.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергея Капанца, который был членом инициативной группы претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, осудили на 5,5 лет колонии, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".

Члена инициативной группы Бабарико осудили на 5,5 лет колонии усиленного режима
"Судья Виктория Шабуня приговорила политзаключенного к 5,5 годам колонии в условиях усиленного режима. Именно такое наказание запрашивал прокурор Иван Процкий", - цитирует interfax.by

Капанца обвинили в пособничестве в организации беспорядков (речь о событиях 9-11 августа 2020 года в Минске), которое выразилось в передаче в бот телеграм-канала, признанного позже экстремистским, текста и видео о перемещении спецтехники силовиков 9 августа минувшего года, а также в распространении листовок, переданных ему Юрием Воскресенским и координировании движения людей от ТЦ «Спектр» к Администрации Первомайского района Минска после закрытия участков для голосования 9 августа. 
Также ему вменяется в вину участие в акциях протеста 10 и 11 августа на улице Притыцкого и проспекте Пушкина в Минске. 

В листовка, о которых идет речь, говорилось: "Дорогие соседи! Приглашаем вас принять участие в подведении итогов президентских выборов. Собираемся в 20.30 у ТЦ «Спектр» (метро Уручье). Обсудим итоги и решим, как жить дальше".

Юрий Воскресенский, который является фигурантом этого дела, в суд не явился.

Подсудимый своей вины не признал. 


ФОТО: spring96
 
Теги: Минск
 
 
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Сергея Капанца, который был членом инициативной группы претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, осудили на 5,5 лет колонии, сообщили в...
 
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