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Главы МИД стран ОДКБ примут ряд политических заявлений 19 мая

19.05.2021 11:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тема состояния и перспективы развития международной и региональной обстановки, а также ее влияния на безопасность государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вынесена на обсуждение Совета министров иностранных дел ОДКБ, заседание которого пройдет 19 мая в Душанбе (Таджикистан).

Главы МИД стран ОДКБ примут ряд политических заявлений 19 мая
Фото: ОДКБ

Пресс-служба военно-политического блока сообщает, что в заседании совета, который пройдет под председательством главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает БелаПАН.

Министры иностранных дел стран — участниц организации рассмотрят план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года — первое полугодие 2022 года, а также план мероприятий к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Ожидается, что совет глав МИД блока примет «ряд важных политических заявлений, касающихся сотрудничества ОДКБ с международными организациями, продления срока действия СНВ-3 и 75-летия приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге».

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Беларусь присоединилась к нему 31 декабря 1993 года. Документ вступил в силу 20 апреля 1994 года.

14 мая 2002 года государства, подписавшие договор, приняли решение создать на его основе полноценный международный военно-политический блок — Организацию Договора о коллективной безопасности. 2 декабря 2004 года ОДКБ был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

В январе 2012 года Узбекистан вышел из организации, больше ее состав не менялся.

Цель ОДКБ заключается в совместной защите территориального и экономического пространства государств — участников договора от любых проявлений внешней военно-политической агрессии, террористической деятельности, природных катастроф крупного масштаба и др.

 
 
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