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В Северной Корее запрещают рваные джинсы? Опрос!
Источник материала: Onliner
Как
Сообщается, что Ким Чен Ын объявил узкие и рваные джинсы вне закона в своих последних попытках удержать молодых людей под контролем. Якобы он боится «декадентского» западного влияния на молодежь страны — на фоне опасений, что это может привести к краху его режима.
Утверждается, что рваные и узкие джинсы, а также экстравагантные стрижки рассматриваются как признаки «вторжения капиталистического образа жизни».
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