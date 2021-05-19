В Северной Корее запрещают рваные джинсы? Опрос!

Источник материала: Onliner

Как пишет британское издание Daily Mirror, Ким Чен Ын опасается, что «капиталистическое» влияние среди молодежи Северной Кореи может привести к его свержению, потому принял меры по искоренению таких тенденций. Таким образом, в стране запрещают рваные и узкие джинсы и экстравагантные стрижки. Мы бы очень хотели уточнить эту информацию у самого Ким Чен Ына, но связаться с ним не удалось. Поэтому решили спросить у вас, а что бы вы запретили в Беларуси?

Сообщается, что Ким Чен Ын объявил узкие и рваные джинсы вне закона в своих последних попытках удержать молодых людей под контролем. Якобы он боится «декадентского» западного влияния на молодежь страны — на фоне опасений, что это может привести к краху его режима.

Утверждается, что рваные и узкие джинсы, а также экстравагантные стрижки рассматриваются как признаки «вторжения капиталистического образа жизни».

А что бы вы запретили в Беларуси?

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