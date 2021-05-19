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“Основным фактором, помогающим сохранить стройность фигуры в данном случае являются входящие в состав кофе полифенолы, помогающие сбалансировать ИМТ, и ускорить метаболизм”, – сообщается на страницах издания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специалисты рассказали как правильно пить кофе, чтобы похудеть Следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Однако, для того, чтобы употребление кофе смогло повлиять на обменные процессы, следует придерживаться некоторых рекомендаций.Во-первых, людям, занимающимся тренировками, следует употреблять кофе за пол-часа до начала занятий. Таким образом произойдёт более быстрое сжигание жировых клеток, увеличив при этом потоотделение.Во-вторых, употребление кофе до еды помогает сжечь значительное количество калорий, снизить аппетит, что поможет избежать переедания, и, тем самым, уменьшить ИМТ.Ну и одно из главных условий похудения в данном случае – употребление кофе с минимальным количеством сахара, а лучше и вовсе без него. Для того, чтобы снизить раздражающее действие кофе на желудок, эксперты рекомендуют добавлять в напиток молоко.