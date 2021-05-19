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Специалисты рассказали как правильно пить кофе, чтобы похудеть
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
“Основным фактором, помогающим сохранить стройность фигуры в данном случае являются входящие в состав кофе полифенолы, помогающие сбалансировать ИМТ, и ускорить метаболизм”, – сообщается на страницах издания.
Однако, для того, чтобы употребление кофе смогло повлиять на обменные процессы, следует придерживаться некоторых рекомендаций.
Во-первых, людям, занимающимся тренировками, следует употреблять кофе за пол-часа до начала занятий. Таким образом произойдёт более быстрое сжигание жировых клеток, увеличив при этом потоотделение.
Во-вторых, употребление кофе до еды помогает сжечь значительное количество калорий, снизить аппетит, что поможет избежать переедания, и, тем самым, уменьшить ИМТ.
Ну и одно из главных условий похудения в данном случае – употребление кофе с минимальным количеством сахара, а лучше и вовсе без него. Для того, чтобы снизить раздражающее действие кофе на желудок, эксперты рекомендуют добавлять в напиток молоко.
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