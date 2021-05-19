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Специалисты рассказали как правильно пить кофе, чтобы похудеть

19.05.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Специалисты рассказали как правильно пить кофе, чтобы похудеть
Иллюстративное фото
Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, вовсе не нужно нагружать свой организм изнурительными диетами. В ряде случаев сбросить вес помогает употребление кофе. Ведь именно этот напиток, по данным результатам исследования, опубликованным на страницах издания Food Science and Nutrition, способен активировать обменные процессы в организме, способствуя тем самым нормализации веса.

“Основным фактором, помогающим сохранить стройность фигуры в данном случае являются входящие в состав кофе полифенолы, помогающие сбалансировать ИМТ, и ускорить метаболизм”, – сообщается на страницах издания.


Однако, для того, чтобы употребление кофе смогло повлиять на обменные процессы, следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Во-первых, людям, занимающимся тренировками, следует употреблять кофе за пол-часа до начала занятий. Таким образом произойдёт более быстрое сжигание жировых клеток, увеличив при этом потоотделение.

Во-вторых, употребление кофе до еды помогает сжечь значительное количество калорий, снизить аппетит, что поможет избежать переедания, и, тем самым, уменьшить ИМТ.

Ну и одно из главных условий похудения в данном случае – употребление кофе с минимальным количеством сахара, а лучше и вовсе без него. Для того, чтобы снизить раздражающее действие кофе на желудок, эксперты рекомендуют добавлять в напиток молоко.
 
 
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