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Интим-коктейль: 8 компонентов отличного секса

19.05.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Интим-коктейль: 8 компонентов отличного секса
Иллюстративное фото
Преподаватель психологии из Университета Джеймс Мэдисон в США Грег Энрикес занимается исследованиями сексуальной жизни и предпочтений. В свое время он опубликовал в научном издании Psychology Today статью под названием «8 ключевых ингредиентов великолепного секса».

Опираясь на исследования своих канадских коллег, Грег Энрикес вывел 8 компонентов, делающих секс незабываемым:

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЦЕСС

Задействовать все органы чувств на 100% и абстрагироваться от посторонних мыслей - вот главный фактор хорошего интима.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

В идеале у партнеров должно синхронизироваться дыхание, биение сердца, тела сливаются будто в одно.

ЧУВСТВО БЛИЗОСТИ

Для отличного секса необходимо доверие, откровенность и забота друг о друге.

КОММУНИКАЦИЯ
Эмпатия - слова, прикосновения и язык тела помогают рассказать о своих желаниях.

Романтика и нежность - только способствуют единению в порыве хорошего секса.

ИСКРЕННОСТЬ

Чувствовать себя свободно и быть собой - поможет получить приятные ощущения.

ЧУВСТВО ЮМОРА

Открытость и способность с юмором относится к сексуальному процессу - важно для контакта между партнерами.

УЯЗВИМОСТЬ

Участники опроса назвали это «прыжком в пропасть» - способность довериться партнеру.

БЛАЖЕНСТВО

Хороший секс сочетает в себе «нирвану» на физическом и эмоциональном уровнях, расширяет сознание.

Что интересно, все эти критерии носят не физический, а скорее психологический характер. Это свидетельствует о том, что чувственные ощущения стоят не на первом и даже не на втором месте среди составляющих хорошего секса.
 
 
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В идеале у партнеров должно синхронизироваться дыхание, биение сердца, тела сливаются будто в одно.
 
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