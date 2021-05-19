|
Интим-коктейль: 8 компонентов отличного секса
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Опираясь на исследования своих канадских коллег, Грег Энрикес вывел 8 компонентов, делающих секс незабываемым:
ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЦЕСС
Задействовать все органы чувств на 100% и абстрагироваться от посторонних мыслей - вот главный фактор хорошего интима.
СИНХРОНИЗАЦИЯ
В идеале у партнеров должно синхронизироваться дыхание, биение сердца, тела сливаются будто в одно.
ЧУВСТВО БЛИЗОСТИ
Для отличного секса необходимо доверие, откровенность и забота друг о друге.
КОММУНИКАЦИЯ
Эмпатия - слова, прикосновения и язык тела помогают рассказать о своих желаниях.
Романтика и нежность - только способствуют единению в порыве хорошего секса.
ИСКРЕННОСТЬ
Чувствовать себя свободно и быть собой - поможет получить приятные ощущения.
ЧУВСТВО ЮМОРА
Открытость и способность с юмором относится к сексуальному процессу - важно для контакта между партнерами.
УЯЗВИМОСТЬ
Участники опроса назвали это «прыжком в пропасть» - способность довериться партнеру.
БЛАЖЕНСТВО
Хороший секс сочетает в себе «нирвану» на физическом и эмоциональном уровнях, расширяет сознание.
Что интересно, все эти критерии носят не физический, а скорее психологический характер. Это свидетельствует о том, что чувственные ощущения стоят не на первом и даже не на втором месте среди составляющих хорошего секса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В идеале у партнеров должно синхронизироваться дыхание, биение сердца, тела сливаются будто в одно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)