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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интим-коктейль: 8 компонентов отличного секса В идеале у партнеров должно синхронизироваться дыхание, биение сердца, тела сливаются будто в одно.

Преподаватель психологии из Университета Джеймс Мэдисон в США Грег Энрикес занимается исследованиями сексуальной жизни и предпочтений. В свое время он опубликовал в научном издании Psychology Today статью под названием «8 ключевых ингредиентов великолепного секса».Опираясь на исследования своих канадских коллег,вывел 8 компонентов, делающих секс незабываемым:Задействовать все органы чувств на 100% и абстрагироваться от посторонних мыслей - вот главный фактор хорошего интима.В идеале у партнеров должно синхронизироваться дыхание, биение сердца, тела сливаются будто в одно.Для отличного секса необходимо доверие, откровенность и забота друг о друге.Эмпатия - слова, прикосновения и язык тела помогают рассказать о своих желаниях.Романтика и нежность - только способствуют единению в порыве хорошего секса.Чувствовать себя свободно и быть собой - поможет получить приятные ощущения.Открытость и способность с юмором относится к сексуальному процессу - важно для контакта между партнерами.Участники опроса назвали это «прыжком в пропасть» - способность довериться партнеру.Хороший секс сочетает в себе «нирвану» на физическом и эмоциональном уровнях, расширяет сознание.Что интересно, все эти критерии носят не физический, а скорее психологический характер. Это свидетельствует о том, что чувственные ощущения стоят не на первом и даже не на втором месте среди составляющих хорошего секса.