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«Толпа» покупателей валюты остановила рост рубля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Хотя цена Brent в среду впервые с марта подскакивала выше 70 долларов за баррель, а индекс доллара обновил минимум за три месяца, рубль смог отыграть у «американца» лишь 20 копеек в понедельник и 10 копеек во вторник.
На вечерних торгах, рубль и вовсе начал слабеть, теряя 18 копеек относительно закрытия сессии накануне, и лишь сообщения о планах США отложить жесткие санкции против «Северного потока-2» вывели в небольшой плюс.
Доллар закрыл день по 73,7 рубля. Евро подорожал на 46 копеек, до 90,13 рубля, в процесс обновив недельный максимум на отметке 90,31.
Слабость доллара на мировом рынке, дорожающая нефть, продажи долларов экспортерами под налоги и предстоящие дивиденды - все это играет в пользу укрепления рубля, но на рынке присутствует «значимый локальный спрос на валюту», который не позволяет рублю продемонстрировать значительный рост, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.
Число заявок на покупку в паре доллар-рубль с расчетами «завтра» начало резко увеличиваться, когда курс ушел ниже 74 рублей. Количество покупателей на рынке во вторник достигало 7,6 тысячи и в почти в 5 раз превышало число продавцов.
Для сравнения в начале апреля, когда доллар стоил дороже 77 рублей, число заявок на покупку в течение торгового дня колебалось между 2,5-4 тысячи и было примерно равно количеству ордеров на продажу.
Валюта нужна импортерам, которые резко увеличили закупки товаров за границей: по данным ФТС, за январь-апрель импорт из дальнего зарубежья вырос почти на 50%, до 78,3 млрд долларов.
Она же нужна банкам и компаниям, у которых в течение второго квартала наступает срок погашения внешних займов на 13 млрд долларов.
«В целом ситуация складывается благоприятно для рубля. Налоговый период, ослабление внешнеполитических рисков, сокращение покупки валюты в рамках бюджетного правила и явный оптимизм на сырьевых рынках говорят в пользу укрепления отечественной валюты. Однако пока на рынке нет большого спроса нерезидентов на долговые инструменты, так как ожидается, что ЦБ РФ продолжит повышать ставку в борьбе с инфляцией», - говорит ведущий аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков.
В апреле, по данным ЦБ РФ, иностранные инвесторы вывели еще 1,7 млрд рублей из облигаций федерального займа, а также сбросили акции российских компаний почти на 1 млрд долларов.
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На вечерних торгах, рубль и вовсе начал слабеть.
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