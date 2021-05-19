Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«В целом ситуация складывается благоприятно для рубля. Налоговый период, ослабление внешнеполитических рисков, сокращение покупки валюты в рамках бюджетного правила и явный оптимизм на сырьевых рынках говорят в пользу укрепления отечественной валюты. Однако пока на рынке нет большого спроса нерезидентов на долговые инструменты, так как ожидается, что ЦБ РФ продолжит повышать ставку в борьбе с инфляцией», - говорит ведущий аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Толпа» покупателей валюты остановила рост рубля На вечерних торгах, рубль и вовсе начал слабеть.