ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

19.05.2021 11:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
19 мая наши предки всегда отмечали праздник Иова Горошника. В материале ниже мы расскажем обо всех приметах и запретах этого дня.

В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.

Несмотря на то, что наши предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище "Горошник". Люди говорили так: "Приходи работать на белые горохи". На Иова Горошника все старались ходить босиком по росе.

Главная примета дня: если на Горошника ясный день и обильная роса, будет хороший урожай огурцов.

Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий. Не забудьте поздравить их с днем ангела.

Приметы этого дня:


Если на Иова много росы - будет хороший урожай огурцов.

Ночь теплая на Иова – примета к тому, что огурцов будет много, а если она будет холодной – ждите неурожая.

Большая роса и ясная погода 19 мая – ждите урожай огурцов.

Если утром нет росы – ждите смены погоды.

Туман на рассвете – дождя не будет в этот день.

Что категорически нельзя делать сегодня:


В этот день строго запрещается ссориться в семье - будет несчастье.

Не начинайте новые дела и поездки - будет неудача.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий. Не забудьте поздравить их с днем ангела.
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Глоба назвал везунчиков среди знаков Зодиака, которые скоро встретят настоящую любовь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by