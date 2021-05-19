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Коллаж: РБК-Украина

Приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать сегодня:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий. Не забудьте поздравить их с днем ангела.

В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.Несмотря на то, что наши предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище "Горошник". Люди говорили так: "Приходи работать на белые горохи". На Иова Горошника все старались ходить босиком по росе.Главная примета дня: если на Горошника ясный день и обильная роса, будет хороший урожай огурцов.Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий. Не забудьте поздравить их с днем ангела.Если на Иова много росы - будет хороший урожай огурцов.Ночь теплая на Иова – примета к тому, что огурцов будет много, а если она будет холодной – ждите неурожая.Большая роса и ясная погода 19 мая – ждите урожай огурцов.Если утром нет росы – ждите смены погоды.Туман на рассвете – дождя не будет в этот день.В этот день строго запрещается ссориться в семье - будет несчастье.Не начинайте новые дела и поездки - будет неудача.