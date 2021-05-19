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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Глоба назвал везунчиков среди знаков Зодиака, которые скоро встретят настоящую любовь Для Дев это время ознаменуется активным поиском второй половинки.

Об этом пишетДля Дев это время ознаменуется активным поиском второй половинки. Вам захочется внимания, комплиментов, подарков, флирта. Если вы задумались о серьезных отношениях, не форсируйте события, лучше проверьте как следует партнера на совместимость. Займитесь внешностью, возьмите перерыв от работы и насладитесь приятными моментами.В любовной сфере у Весов все будет "цвести и пахнуть". Вас ждет много приятных встреч, а отношения могут развиваться очень стремительно. В уже существующих отношениях очень важно почаще прислушиваться к мнению второй половинки. На выходных астролог рекомендует отправиться на дачу, на природу с любимым человеком.Козерогам в отношениях Павел Глоба советует научиться слушать вторую половинку. Одиноким Козерогам удастся покорить чье-то сердце. В любом случае, люди данного знака будут в эпицентре мая красивы и притягательны, как сама весенняя природа. Вам стоит этим воспользоваться.