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Доллар опустился до минимума за 152 дня на белорусской бирже
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара опустился всего на 0,0011 BYN до 2,5150 BYN/USD, но сделал это уже пятый раз подряд, опустившись до минимума за 152 дня.
Курс евро вырос на 0,0088 BYN до 3,0783 BYN/EUR — максимума за 15 дней.
Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0010 BYN до 3,4161 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Доллар начал торги в Москве на валютной бирже падением до 73,58 российских рублей. Это минимальный уровень за последние два месяца.
Курс евро опять пробил вверх отметку 90,00 российских рублей.
Евро на рынке форекс дорожает к доллару до 1,2244 USD/EUR — максимума за четыре месяца.
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А евро подорожал до максимума за 15 дней утром 19 мая.
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