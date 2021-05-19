Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар опустился до минимума за 152 дня на белорусской бирже А евро подорожал до максимума за 15 дней утром 19 мая.

По информациина 10:16:Курс доллара опустился всего на 0,0011 BYN до 2,5150 BYN/USD, но сделал это уже пятый раз подряд, опустившись до минимума за 152 дня.Курс евро вырос на 0,0088 BYN до 3,0783 BYN/EUR — максимума за 15 дней.Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0010 BYN до 3,4161 BYN/100 RUB.Доллар начал торги в Москве на валютной бирже падением до 73,58 российских рублей. Это минимальный уровень за последние два месяца.Курс евро опять пробил вверх отметку 90,00 российских рублей.Евро на рынке форекс дорожает к доллару до 1,2244 USD/EUR — максимума за четыре месяца.