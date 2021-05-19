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Доллар опустился до минимума за 152 дня на белорусской бирже

19.05.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар опустился до минимума за 152 дня на белорусской бирже
Иллюстративное фото
Торги 19 мая на БВФБ открылись ростом евро и российского рубля. Корзина валют подорожала на 0,07%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:16:

Курс доллара опустился всего на 0,0011 BYN до 2,5150 BYN/USD, но сделал это уже пятый раз подряд, опустившись до минимума за 152 дня.

Курс евро вырос на 0,0088 BYN до 3,0783 BYN/EUR — максимума за 15 дней.

Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0010 BYN до 3,4161 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Доллар начал торги в Москве на валютной бирже падением до 73,58 российских рублей. Это минимальный уровень за последние два месяца.

Курс евро опять пробил вверх отметку 90,00 российских рублей.

Евро на рынке форекс дорожает к доллару до 1,2244 USD/EUR — максимума за четыре месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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А евро подорожал до максимума за 15 дней утром 19 мая.
 
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