Уничтожением TUT.BY власти создадут себе новые проблемы

Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

«Портал является важным элементом информационного суверенитета»





Фото: dw.com

«Силовые структуры хотели сбить протестную волну и любые формы проявления протестной активности. Когда им это удалось, то весной все больше и больше власти стали думать над установлением контроля над информационным пространством, который в последние годы ими был утерян – все большую популярность и доверие у граждан приобретали независимые источники информации, в том числе TUT.BY», – сказал Казакевич.

«Недовольство против TUT.BY копилось давно. Власти не устраивала подача информации в целом, были и личные обиды. Идея закрытия портала обсуждалась несколько лет. Теперь власти пришли к тому, что уничтожить популярные независимые источники для них самый простой способ по установлению контроля над информационным пространством», – отметил Казакевич.

«Портал является источником информации для миллионов белорусов. Он также является важным элементом информационного суверенитета Беларуси. Портал финансируется и делается белорусами, выступает с позиций интересов белорусских граждан», – сказал Казакевич.

«Их интересы сейчас сиюминутные и связаны с вопросом выживания. Но если власти думают, что читатели портала перейдут в государственные СМИ, то конечно ошибаются.



Существует опасность, что частично аудитория может быть переориентирована на российские источники информации. Также частично аудитория может перейти в те же телеграм-каналы. А это источники, которые не придерживаются высоких журналистских стандартов и довольно радикальны. Для властей это угроза», – считает Казакевич.

«Возможно, идет попытка как следует припугнуть портал»





Фото: belgazeta.by

«Достаточно вспомнить о задержаниях и арестах журналистов. Теперь видимо, власти осознали, что в век интернета перекрыть телевизором правдивую информацию в сети невозможно. Наверное, решили: раз порталом TUT.BY нельзя управлять, то его нужно просто закрыть», – считает Марголин.

«Решили подстраховаться со всех сторон, чтобы довести дело до конца. Для них все способы хороши: и финансовые, и не финансовые», – отметил Марголин.

«Возможно, идет попытка как следует припугнуть портал с тем, чтобы они сами начали фильтровать базар и заниматься самоцензурой. Но нельзя исключать, что в результате TUT.BY останется только в соцсетях», – полагает Марголин.

«Закрытием портала власть кладет еще один кирпичик в массив ненависти, которую многие граждане испытывают против нее», – сказал Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уничтожением TUT.BY власти создадут себе новые проблемы Портал является важным элементом информационного суверенитета.

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