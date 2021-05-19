Мнение: «Власть «зачищает» поле, потому что по-другому не видит для себя никаких возможностей устоять»

Источник материала: Салiдарнасць

Чего хотят добиться власти, уничтожая TUT.BY.

– Это было ожидаемо, но от того не менее жутко, – прокомментировал атаку режима на портал TUT.BY экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев на своем YouTube-канале . – Понятно, что власть сегодня «зачищает» поле, потому что по-другому не видит для себя никаких возможностей устоять. И как только они это делают, с одной стороны, стало гражданской обязанностью белорусов говорить об этом, показывать, что мы с этим не согласны. Но, с другой стороны, я призываю не впадать в состояние паники и ступора.

Мы не можем и не должны каждый раз, когда власть делает шаги в своем ужасном плане, реагировать на это паникой. Наша задача – реагировать максимально громко, говорить о нашем несогласии, думать об альтернативных путях, понимать, какие угрозы это ставит и перед нами, и перед Беларусью в целом, и как мы можем минимизировать угрозы, чтобы действовать вместе каждый день. Потому что они направлены только на одно – на то, чтобы общество перестало участвовать в политике.

Свою оценку вчерашним событиям в эфире «Вечернего стрима» также дал медиаэксперт Павлюк Быковский:

– Я успел воспользоваться некоторыми новостями портала до того, как его заблокировали, войти в повестку дня – а потом появились новости, одна другой «краше».

…Важно то, что TUT.BY охватывает больше половины интернет-аудитории Беларуси, следующий после него сайт имеет значительно меньший охват, и это значит, что фактически есть TUT.BY и есть «длинный хвост». Это не плохо, просто означает в концепции бизнеса распределение ролей.

Одна из целей властей – безусловно, «снять» важный раздражитель, поскольку портал был и пока еще остается в общественном сознании одним из главных порталов страны, на его позицию, его новости многие опирались. Когда этого раздражителя не будет, пальма первенства перейдет к кому-то еще. Есть мечтатели, которые думают, что это будут государственные СМИ, но в «длинном хвосте» идут далеко не они.

– И что, получается, можно просто взять и одним решением уничтожить крупнейшее СМИ страны? – поинтересовался Андрей Дмитриев.

– Я не думаю, что таким образом уничтожили СМИ, я думаю, что таким образом, возможно, уничтожили бизнес. На сегодня портал предлагал возможность размещения рекламы – выход 60 и больше, в зависимости от месяца, процентов охвата белорусской интернет-аудитории.

Когда портал не сможет использовать этот домен – он останется, если у редакции будет такое желание (а оно, скорее всего, будет). Но останется на разных других площадках, на другом сайте, который менее известен. Нельзя сказать, что свалится до нуля, но их охват станет меньше.

С одной стороны, это убивает ту бизнес-модель, которая была – тем более, сейчас было очень трудно находить рекламу, поэтому TUT.BY обращался в том числе за помощью к читателям. Будет еще тяжелее в ситуации, когда счета арестованы, когда что-то происходит и менеджмент не может этим руководить, для бизнеса это серьезный удар.

Другой момент, если сравнивать с другими редакциями. У нас была блокировка сайта Onliner в прежние годы – она разрешилась благополучно, но это был ощутимый удар. Сейчас есть релокация почти целой редакции Kyky.org, но тут речь идет о десятке, может быть, двадцати человеках, а у портала TUT.BY – больше 300 сотрудников. И это профессиональные журналисты, которые в принципе не останутся без дела, но их работа будет идти по каким-то другим правилам.

То есть, когда сотрудники TUT.BY возродятся или на новом месте, или на разных платформах, они не будут связаны обязательно журналистскими стандартами. И значит, в отличие от того, что они говорили до сих пор, хоть это, может быть, и не нравилось властям, которые видели в этом проявление «нелояльности», теперь они столкнутся с тем, что, возможно, для TUT.BY не будет правил.

…Властям нужно было либо изменить редакционную политику, либо закрыть TUT.BY. Ключик к первому решению наши идеологи и силовики не нашли, поэтому решили проблему по-другому, и это было предсказуемо.

Но это не значит, что они решают проблему по-настоящему, скорее, это выполнение функции «царедворцев», за которую можно получить награду, похвастаться, что «мы победили TUT.BY», а то, что портал в том или ином виде возродится, уже будет другая проблема, и она отложена по времени.