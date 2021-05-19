Сопляки: телеведущий высмеял Меган Маркл и принца Гарри через карикатуру

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский ведущий Пирс Морган высмеял принца Гарри и Меган Маркл: в сети обсуждают жесткую карикатуру, опубликованную в Instagram звезды Good Morning Britain.

56-летний журналист давно возмущается проделками мятежных герцогов. Сначала он осудил скандальное интервью пары у Опры Уинфори, а после назвал принца "избалованным хулиганом" из-за откровений Гарри в подкасте голливудского актера. Напомним, что тогда муж Меган Маркл сравнил жизнь во дворце с зоопарком и реалити-шоу.

Но на этом Морган не остановился: в своем Instagram экс-ведущий шоу Good Morning Britain опубликовал едкую карикатуру на герцогов Сассекских.

Рисунок, созданный художником издания The Times Питером Бруксом, произвел настоящий фурор в сети. На иллюстрации изображен принц Гарри, который сравнивает королевскую жизнь с фильмом "Шоу Трумана", а также Меган, которая сидит с малышом Арчи на руках и греется в лучах всеобщей славы и фотовспышек.

В своей колонке в Daily Mail телеведущий также раскритиковал действия мятежников.

"Не ожидал, что самые испорченные сопляки на свете смогут опуститься ниже двухчасового нытья Опре, в котором они назвали королевскую семью сборищем расистов без каких-либо серьезных доказательств. А, раскритиковав монархию, и вовсе продолжили торговать своими титулами за миллионы долларов", - высказался Морган.

Напомним, что высказывания герцогов привели к тому, что дворец призвал Гарри и его жену отказаться от титулов .

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