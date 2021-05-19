|
Сопляки: телеведущий высмеял Меган Маркл и принца Гарри через карикатуру
19.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американский ведущий Пирс Морган высмеял принца Гарри и Меган Маркл: в сети обсуждают жесткую карикатуру, опубликованную в Instagram звезды Good Morning Britain.
56-летний журналист давно возмущается проделками мятежных герцогов. Сначала он осудил
Но на этом Морган не остановился: в своем Instagram экс-ведущий шоу Good Morning Britain опубликовал едкую карикатуру на герцогов Сассекских.
Рисунок, созданный художником издания The Times Питером Бруксом, произвел настоящий фурор в сети. На иллюстрации изображен принц Гарри, который сравнивает королевскую жизнь с фильмом "Шоу Трумана", а также Меган, которая сидит с малышом Арчи на руках и греется в лучах всеобщей славы и фотовспышек.
В своей колонке в Daily Mail телеведущий также раскритиковал действия мятежников.
"Не ожидал, что самые испорченные сопляки на свете смогут опуститься ниже двухчасового нытья Опре, в котором они назвали королевскую семью сборищем расистов без каких-либо серьезных доказательств. А, раскритиковав монархию, и вовсе продолжили торговать своими титулами за миллионы долларов", - высказался Морган.
Напомним, что высказывания герцогов привели к тому, что дворец призвал Гарри и его жену
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-звезда Good Morning Britain не смог сдержаться после очередной порции откровений мятежников и продемонстрировал едкое творение известного художника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)