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Катерина Борисевич дала первое интервью после освобождения
Источник материала: Навiны
Вышедшая на свободу утром 19 мая после полугодового заключения журналистка TUT.by Екатерина Борисевич дала первое интервью встречавшим ее в Гомеле журналистам. Интервью опубликовано в телеграм-канале портала.
На вопрос, планирует ли она продолжить работу, она отметила, что долгосрочных планов у нее нет, а в ближайшее время «увидеть родных, весну, съездить на море, а потом уже все остальное». «Я больше не мыслю категориями, что будет дальше. Дальше может быть все, что угодно. В ноябре я тоже не рассчитывала, что окажусь в КГБ, а потом на Володарке, поэтому долгосрочных планов у меня нет. А в краткосрочных — хочу обнять дочку, родных, коллег и сказать спасибо всем за ту поддержку, которую мне оказывали», — сказала Борисевич.
Этой ночью, отметила журналистка, она впервые выспалась, хотя проснулась, конечно, рано — очень ждала освобождения. «Меня заранее предупредили, что сегодня утром я выйду, поэтому с 4-5 утра я ждала, когда меня позовут — и все, выйду на свободу, — рассказала Катерина. — Я до этого переболела, но занималась спортом, час в день, как положено, дышала свежим воздухом».
По ее словам, в колонии на три дня ей выдали специальную форму — «симпатичное платье в цветочки, пиджак, косыночку и телогрейку, на случай, если будет холодно».
После освобождения Борисевич журналисты сразу обратили внимание, что справа на майке у девушки желтая нашивка с ее фамилией. «Это значит, что ты политзаключенная?» — поинтересовались представители СМИ. «Это значит лишь то, что я содержалась в колонии, — пояснила журналистка. — Я ее [желтую бирку] сама пришивала».
Она сообщила, что когда этапировали из Жодино в Могилев, а потом из Могилева в Гомель, ее перевозили в наручниках. Но при этом сотрудники были «максимально корректны». «Не могу сказать, что ко мне было какое-то особое отношение, — отметила журналистка. — Но у меня была коричневая карточка, как у человека склонного к экстремизму. Всех таких заключенных перевозят данным образом. Со мной были две женщины, которые осуждены за убийства. У них сроки 9-10 лет. Они шутили, что ехали просто, спокойно, а я как экстремист (или склонная к экстремизму) ехала в наручниках».
О том, что сейчас
На вопрос, что было самое тяжелое из бытовой жизни за решеткой, она заметила: «Я на то и журналист, чтобы находить общий язык с разными людьми. Мы все там танцевали. Единственное, я не курю, а когда в камере курят 10-14 человек, было непросто. Первое время я ходила в медицинской маске. А вот в Гомеле все курят только на улице, поэтому, когда меня заселили, я отметила: "О, у вас не курят, классно"».
По словам журналистки, сейчас ей больше всего хочется обнять близких и родных, съесть маминых сырников и борща. А еще сильнее всего хочется поехать в свою деревню и выращивать цветы. «Кстати, в колонии я попросила себе хоть какую-то работу. Мне дали высаживать календулы и васильки. Получила невероятное удовольствие», — отметила Борисевич.
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Вышедшая на свободу утром 19 мая после полугодового заключения журналистка TUT.by Екатерина Борисевич дала первое интервью встречавшим ее в Гомеле журналистам....
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