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В Гродно замечен бронеавтомобиль с установленным пулеметом. Что это за машина?

19.05.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера жители Гродно могли видеть бронированный автомобиль, проезжающий по ул. Буденного и другим улицам облцентра. Особое внимание привлек установленный на крыше машины пулемет, пусть и зачехленный. Возник вопрос: что это за модель броневика?

Судя по снимкам, военные в Гродно выкатили Dajiang CS/VN3 (произносится примерно как «да цзян», в переводе «Великий генерал»). Насколько известно, прибыли на службу эти машины в 2017 году. Примечательно, что это их не первый выезд на улицы облцентра. Бронеавтомобиль видели в городской черте и прошлым летом.

В Гродно замечен бронеавтомобиль с установленным пулеметом. Что это за машина?

Масса Dajiang — 8,7 тонны. Изготовителем техники является правительственная корпорация Poly Technologies, Inc. О степени бронирования подробностей не сообщается, но от стрелкового оружия броня защитит. Приводит машину в движение дизельный 7-литровый мотор мощностью в 245 л. с. На асфальте автомобиль может разгоняться до 120 км/ч, запас хода — 600 км. Но предназначен он для бездорожья. Дорожный просвет составляет 400 мм, есть полный привод, блокировка дифференциалов и механическая трансмиссия с пониженными передачами. Имеется лебедка, а также функция подкачки колес.

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Теги: Гродно
 
 
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