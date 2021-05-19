Очередной телеграм-канал признали экстремистским

Источник материала: Onliner

Суд Волковысского района признал экстремистской продукцию телеграм-канала «Волковыск Для Жизни Чат». Об этом сообщает Генеральная прокуратура в телеграм-канале.

Заявление о признании канала экстремистским подготовил и направил в суд прокурор Волковысского района после изучения информации канала: «Установлено, что в них содержатся призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, блокировке движения транспорта, оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей. В них также есть комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей».

Отмечается, что «администрация канала системных действий по блокировке или противодействию публикациям экстремисткой направленности не принимала».

Включение канала в список экстремистских означает, что за распространение (в том числе пересылку) информации грозит ответственность.