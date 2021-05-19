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«Перемычки» больше нет. Обрушилась Арка Дарвина на Галапагосских островах

19.05.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Земля и земляне лишились еще одного классного места. Скалистое образование под названием Арка Дарвина, столетиями возвышавшееся над Тихим океаном и служившее символом Галапагосских островов, обрушилось. Как сообщило правительство Эквадора на своей странице в Facebook, произошло все по естественным причинам — человек никак не ускорил ход событий. Виной всему эрозия.

— Арка Дарвина, имеющая естественное происхождение, когда-то была частью острова Дарвин и расположена в километре от него. Это место считается одним из лучших на планете для дайвинга и наблюдения за косяками акул, а также другими видами морских обитателей, — попрощались с достопримечательностью местные чиновники.

«Перемычки» больше нет. Обрушилась Арка Дарвина на Галапагосских островах

Туристы, побывавшие в этих местах еще до того, как произошло обрушение, так описывали арку: «Это небольшой островок, арка действительно очень впечатляюще выглядит. На ней очень много гнездящихся птиц», «Великолепное место для изучения подводного мира с неоспоримым разнообразием крупных акул, а также мира птиц, населяющих его. И те, и другие доброжелательны и совсем не пугливы», «Возле острова мы стояли три дня и все три дня были погружения по три раза в день. Очень много крупной живности под водой. Обилие акул-молотов, белоперые акулы. На островах неисчислимое множество птиц».

«Перемычки» больше нет. Обрушилась Арка Дарвина на Галапагосских островах

«Перемычки» больше нет. Обрушилась Арка Дарвина на Галапагосских островах

Галапагосские острова, расположенные в 12 тысячах километров от Беларуси и 906 километрах от континентального Эквадора, признаны всемирным наследием ЮНЕСКО благодаря разнообразию животных и растений. Архипелаг состоит из 234 островов разного размера. На четырех островах живут люди. Считается, что именно разнообразие фауны острова навело Чарльза Дарвина на мысль об эволюции как механизме развития новых видов.

«Перемычки» больше нет. Обрушилась Арка Дарвина на Галапагосских островах

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Земля и земляне лишились еще одного классного места. Скалистое образование под названием Арка Дарвина, столетиями возвышавшееся над Тихим океаном и служившее...
 
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