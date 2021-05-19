«Перемычки» больше нет. Обрушилась Арка Дарвина на Галапагосских островах

Источник материала: Onliner

Земля и земляне лишились еще одного классного места. Скалистое образование под названием Арка Дарвина, столетиями возвышавшееся над Тихим океаном и служившее символом Галапагосских островов, обрушилось. Как сообщило правительство Эквадора на своей странице в Facebook, произошло все по естественным причинам — человек никак не ускорил ход событий. Виной всему эрозия.

— Арка Дарвина, имеющая естественное происхождение, когда-то была частью острова Дарвин и расположена в километре от него. Это место считается одним из лучших на планете для дайвинга и наблюдения за косяками акул, а также другими видами морских обитателей, — попрощались с достопримечательностью местные чиновники.





Туристы, побывавшие в этих местах еще до того, как произошло обрушение, так описывали арку: «Это небольшой островок, арка действительно очень впечатляюще выглядит. На ней очень много гнездящихся птиц», «Великолепное место для изучения подводного мира с неоспоримым разнообразием крупных акул, а также мира птиц, населяющих его. И те, и другие доброжелательны и совсем не пугливы», «Возле острова мы стояли три дня и все три дня были погружения по три раза в день. Очень много крупной живности под водой. Обилие акул-молотов, белоперые акулы. На островах неисчислимое множество птиц».









Галапагосские острова, расположенные в 12 тысячах километров от Беларуси и 906 километрах от континентального Эквадора, признаны всемирным наследием ЮНЕСКО благодаря разнообразию животных и растений. Архипелаг состоит из 234 островов разного размера. На четырех островах живут люди. Считается, что именно разнообразие фауны острова навело Чарльза Дарвина на мысль об эволюции как механизме развития новых видов.



