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Восемь задержанных и мало ясности. Что известно о ситуации с Tut.by на данный момент

19.05.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Восемь задержанных и мало ясности. Что известно о ситуации с Tut.by на данный момент
Фото: TUT.BY
После того как утром 18 мая силовики пришли с обысками в главный и региональные офисы Tut.by и в квартиры нескольких сотрудников, восемь человек задержаны. Местонахождение многих было неизвестно до поздней ночи.

В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО «Тут бай МЕДИА» заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. Ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имя статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов, портал.

В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имея статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.

Находящиеся в главном офисе сотрудники и приехавшие к нему журналисты перестали выходить на связь. Многих из них продержали в здании до поздней ночи.

Параллельно с этим Мининформ ограничил доступ к сайту TUT.BY, ссылаясь на то, что Генпрокуратура установила факты нарушений закона о СМИ в части размещения в публикациях запрещенной информации. В частности незарегистрированного фонда BYSOL. Ограничен доступ и к другим интернет-ресурсам TUT.BY, включая почту mail.tut.bу и проект по сбору денег на лечение help.blog.tut.by.

Сообщается, что обыски прошли у главного редактора Марины Золотовой, редакторов Анны Руденко, Ольги Савкив, заместителя главреда Максима Гайко, журналиста Елены Толкачевой. Анна Руденко и Ольга Савкив после обысков остались на свободе. Марину Золотову и Елену Толкачеву забрали на допрос в ДФР. Главред успела сообщить, что она, директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и главбух компании Анжела Ассад могут проходить по статье 243 УК.

Максим Гайко вышел на свободу вечером после допроса в ДФР, в то время как некоторых сотрудников увезли в ИВС на Окрестина.

В этот же день силовики приходили также в офисы Hoster.by и av.by.

На этот момент задержаны восемь сотрудников TUT.BY:

• редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина)

• журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина)

• главный редактор Марина Золотова

• генеральный директор Людмила Чекина

• главный бухгалтер Анжела Ассад

• заместитель директора Ирина Рыбалко

• главный инженер Алла Лапатко

• юрист Екатерина Ткаченко

Статус задержанных до сих пор непонятен, по имеющейся информации, 18 мая адвокатов в ДФР к задержанным так и не допустили.

До сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская.
 
 
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Накануне силовики также приходили также в офисы Hoster.by и av.by.
 
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