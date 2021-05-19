Восемь задержанных и мало ясности. Что известно о ситуации с Tut.by на данный момент

Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

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В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО «Тут бай МЕДИА» заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. Ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имя статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов, портал.В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имея статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.Находящиеся в главном офисе сотрудники и приехавшие к нему журналисты перестали выходить на связь. Многих из них продержали в здании до поздней ночи.Параллельно с этим Мининформ ограничил доступ к сайту TUT.BY, ссылаясь на то, что Генпрокуратура установила факты нарушений закона о СМИ в части размещения в публикациях запрещенной информации. В частности незарегистрированного фонда BYSOL. Ограничен доступ и к другим интернет-ресурсам TUT.BY, включая почту mail.tut.bу и проект по сбору денег на лечение help.blog.tut.by.Сообщается, что обыски прошли у главного редактора, редакторов, заместителя главреда, журналиста. Анна Руденко и Ольга Савкив после обысков остались на свободе. Марину Золотову и Елену Толкачеву забрали на допрос в ДФР. Главред успела сообщить, что она, директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»и главбух компаниимогут проходить по статье 243 УК.Максим Гайко вышел на свободу вечером после допроса в ДФР, в то время как некоторых сотрудников увезли в ИВС на Окрестина.В этот же день силовики приходили также в офисы Hoster.by и av.by.На этот момент задержаны восемь сотрудников TUT.BY:• редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина)• журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина)• главный редактор Марина Золотова• генеральный директор Людмила Чекина• главный бухгалтер Анжела Ассад• заместитель директора Ирина Рыбалко• главный инженер Алла Лапатко• юрист Екатерина ТкаченкоСтатус задержанных до сих пор непонятен, по имеющейся информации, 18 мая адвокатов в ДФР к задержанным так и не допустили.До сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера