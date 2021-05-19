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Восемь задержанных и мало ясности. Что известно о ситуации с Tut.by на данный момент
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО «Тут бай МЕДИА» заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. Ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имя статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов, портал.
В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имея статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.
Находящиеся в главном офисе сотрудники и приехавшие к нему журналисты перестали выходить на связь. Многих из них продержали в здании до поздней ночи.
Параллельно с этим Мининформ ограничил доступ к сайту TUT.BY, ссылаясь на то, что Генпрокуратура установила факты нарушений закона о СМИ в части размещения в публикациях запрещенной информации. В частности незарегистрированного фонда BYSOL. Ограничен доступ и к другим интернет-ресурсам TUT.BY, включая почту mail.tut.bу и проект по сбору денег на лечение help.blog.tut.by.
Сообщается, что обыски прошли у главного редактора Марины Золотовой, редакторов Анны Руденко, Ольги Савкив, заместителя главреда Максима Гайко, журналиста Елены Толкачевой. Анна Руденко и Ольга Савкив после обысков остались на свободе. Марину Золотову и Елену Толкачеву забрали на допрос в ДФР. Главред успела сообщить, что она, директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и главбух компании Анжела Ассад могут проходить по статье 243 УК.
Максим Гайко вышел на свободу вечером после допроса в ДФР, в то время как некоторых сотрудников увезли в ИВС на Окрестина.
В этот же день силовики приходили также в офисы Hoster.by и av.by.
На этот момент задержаны восемь сотрудников TUT.BY:
• редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина)
• журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина)
• главный редактор Марина Золотова
• генеральный директор Людмила Чекина
• главный бухгалтер Анжела Ассад
• заместитель директора Ирина Рыбалко
• главный инженер Алла Лапатко
• юрист Екатерина Ткаченко
Статус задержанных до сих пор непонятен, по имеющейся информации, 18 мая адвокатов в ДФР к задержанным так и не допустили.
До сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская.
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Накануне силовики также приходили также в офисы Hoster.by и av.by.
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