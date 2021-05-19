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Улики преступлений белорусских властей представят в Международном суде в Гааге
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Светлана Тихановская также призвала Федеральную прокуратуру Германии возбудить уголовное дело против Лукашенко и представителей режима.
Материалы, содержащие улики преступлений белорусских властей, сегодня будут поданы в Международный уголовный суд в Гааге. Аудиозаписи, расследования, свидетельства пострадавших и информацию из открытых источников собрали и представят Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds
Открытым свидетелем
Кроме того, вчера Светлана Тихановская
«Учитывая эскалацию репрессий в Беларуси, а также преследования журналистов и блокировку сайта
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Светлана Тихановская также призвала Федеральную прокуратуру Германии возбудить уголовное дело против Лукашенко и представителей режима.
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