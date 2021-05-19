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Улики преступлений белорусских властей представят в Международном суде в Гааге

19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская также призвала Федеральную прокуратуру Германии возбудить уголовное дело против Лукашенко и представителей режима.

Материалы, содержащие улики преступлений белорусских властей, сегодня будут поданы в Международный уголовный суд в Гааге. Аудиозаписи, расследования, свидетельства пострадавших и информацию из открытых источников собрали и представят Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds

Открытым свидетелем выступит жена Николая Халезина, одна из руководителей Белорусского свободного театра – Наталья Коляда.

Кроме того, вчера Светлана Тихановская направила письмо в Федеральную прокуратуру Германии и призвала федерального прокурора Питера Франка возбудить уголовное дело, поданное ранее против Лукашенко и представителей режима. Напомним, коллективный иск в прокуратуру подала группа немецких адвокатов  в интересах десяти белорусов, пострадавших от насилия со стороны режима Лукашенко.

«Учитывая эскалацию репрессий в Беларуси, а также преследования журналистов и блокировку сайта TUT.by, Тихановская просит федерального прокурора предпринять все возможные шаги для привлечения виновных к ответственности. Возбуждение такого дела позволит показать беларусам, что даже в условиях беззакония в стране их защищает международное право», – сообщается на официальном сайте народного лидера.

 
 
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Светлана Тихановская также призвала Федеральную прокуратуру Германии возбудить уголовное дело против Лукашенко и представителей режима.
 
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