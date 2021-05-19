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"Крумкачоў" предупредили за "неправильное" поведение болельщиков

19.05.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Крумкачы» получили письмо за подписью генерального секретаря АБФФ Сергея Жардецкого, в котором клуб получил предупреждение за поведение болельщиков во время исполнения государственного гимна перед матчами.

«О соблюдении требований Положения

Согласно статье 15 Положения о чемпионате Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги 2021 года футбольные клубы, проявляя высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, должны выполнять обязанности, предусмотренные регламентирующими документами АБФФ.

К сожалению, в последних матчах активные болельщики ООО «НФК Крумкачы» при проведении торжественной церемонии открытия футбольных матчей проявляли неуважительное отношение во время исполнения государственного гимна Республики Беларусь, вставая спиной к футбольному полю и к государственному флагу Республики Беларусь.

В этой связи, считаем необходимым предупредить ООО «НФК Крумкачы» о недопустимости подобных действий и об ответственности согласно Дисциплинарному Кодексу АБФФ за поведение своих болельщиков», – цитирует письмо tribuna

В статье 15 положения о чемпионате в первой лиги указано, что клуб несет ответственность за поведение своих болельщиков.
 
 
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«Крумкачы» получили письмо за подписью генерального секретаря АБФФ Сергея Жардецкого, в котором клуб получил предупреждение за поведение болельщиков во время...
 
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