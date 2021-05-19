"Крумкачоў" предупредили за "неправильное" поведение болельщиков

«О соблюдении требований Положения





Согласно статье 15 Положения о чемпионате Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги 2021 года футбольные клубы, проявляя высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, должны выполнять обязанности, предусмотренные регламентирующими документами АБФФ.





К сожалению, в последних матчах активные болельщики ООО «НФК Крумкачы» при проведении торжественной церемонии открытия футбольных матчей проявляли неуважительное отношение во время исполнения государственного гимна Республики Беларусь, вставая спиной к футбольному полю и к государственному флагу Республики Беларусь.





tribuna В этой связи, считаем необходимым предупредить ООО «НФК Крумкачы» о недопустимости подобных действий и об ответственности согласно Дисциплинарному Кодексу АБФФ за поведение своих болельщиков», – цитирует письмо





В статье 15 положения о чемпионате в первой лиги указано, что клуб несет ответственность за поведение своих болельщиков.