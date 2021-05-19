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Когда заблокировать невозможно: очередной телеграм-канал признан "экстремистским"

19.05.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Волковысского района признал экстремистским Telegram-канал "Волковыск для жизни Чат", сообщает Генпрокуратура.

С просьбой признать этот канал экстремистским обратилась прокуратура Волковысского района.

"В них содержатся призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, блокированию движения транспорта, оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за исполнение служебных обязанностей. 

В них также есть комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей", - говорится в пояснении прокураты.
 
 
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Суд Волковысского района признал экстремистским Telegram-канал "Волковыск для жизни Чат", сообщает Генпрокуратура.
 
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