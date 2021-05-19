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ЕС призвал режим Лукашенко прекратить преследования журналистов

19.05.2021 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Беларуси должны прекратить преследования журналистов и независимых СМИ, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС в связи с блокировкой интернет-издания tut.by.

В заявлении отмечается, что действия властей РБ в отношении упомянутого сайта, а также других независимых СМИ и журналистов "демонстрируют полное пренебрежение белорусскими властями свободой выражения мнений".

"Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными", - говорится в заявлении.

 
 
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Власти Беларуси должны прекратить преследования журналистов и независимых СМИ, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС в связи с блокировкой...
 
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