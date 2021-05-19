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В Беларуси признан экстремистским очередной телеграм-канал

19.05.2021 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Волковысского района удовлетворил заявление прокуратуры Волковысского района и признал экстремистским Telegram-канал «Волковыск Для Жизни Чат».

«Установлено, что в них (сообщениях – ред.) содержатся призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, блокировке движения транспорта, оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей. В них также есть комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов в стране.

 
 
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Суд Волковысского района удовлетворил заявление прокуратуры Волковысского района и признал экстремистским Telegram-канал «Волковыск Для Жизни Чат».
 
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