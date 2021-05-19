Погода в СНГ: прохладно и дождливо в Беларуси, жарко и без осадков в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за сильного ветра. Порывы будут достигать 17 метров в секунду . Во второй половине дня местами пройдет дождь, а воздух прогреется до 27 градусов. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Погода без осадков только на юге Казахстана. В Алматы с утра +20, в то время как в некоторых регионах столбики термометра показывают не больше 15 градусов. Прохладно на востоке и западе страны. Там ожидаются дождь и усиление ветра.



Северо-Казахстанскую область накрыло пыльной бурей с кратковременным градом. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

Беларусь

В Беларуси по-прежнему дождливо, возможны грозы. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 18. Чтобы пасмурная погода не портила настроение минчанам, в столице приступили к летнему цветочному оформлению. Астры, петунии, бегонии, а также хвойные добавили улицам ярких красок. Всего в этом году в городе высадят около двух миллионов растений.

Кыргызстан

В Бишкеке воздух накаляется с утра. По прогнозам синоптиков, сегодня будет плюс 30 и без осадков. Однако уже завтра на всей территории дожди с грозами, а в горных районах снегопад. На юге Кыргызстана поспел первый урожай черешни. Сочные ягоды сорта «Кокон гиляс» фермеры Ошской области сейчас продают внутри страны. До пандемии эту черешню экспортировали преимущественно в Китай.