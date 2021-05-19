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Базылева: когда пела Манижа, я ощущала гордость
19.05.2021 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение - 2021" состоялся накануне в Роттердаме, за место в финале сражались артисты из 16 стран. Вместе с представительницей России Манижей
© Sputnik / Владимир Астапкович
Своими впечатлениями о выступлении Манижи со слушателями радио Sputnik поделилась известная белорусская певица, художественный руководитель ВИА "Чаровницы" Полина Базылева.
"Образ Манижи на сцене "Евровидения" несколько контрастировал с моими более ранними представлениями о ней, но это лишь добавило приятных ощущений от самой печи и номера в целом. Особую энергию добавляло платье, собранное из лоскутков, которые Маниже присылали женщины со всей России. Если честно, я ощущала гордость, ведь моя мама из Нижнего Новгорода, а папа ― белорус", ― сказала собеседница Sputnik.
Комментарий художественного руководителя ВИА "Чаровницы" Полины Базылевой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О ярком выступлении представительницы России в полуфинале "Евровидения" и женской солидарности рассуждает художественный руководитель белорусского ВИА...
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