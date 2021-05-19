Беларус, которого осудили за БЧБ-коробку от телевизора: «В изоляторе ставили на растяжку и били по почкам»

Источник материала: KYKY

В Беларуси сейчас могут задержать за все, буквально. Вот, например, 27-летнего Андрея Пархоменко 26 апреля увезли в РУВД, потому что из окна его квартиры была видна коробка от телевизора LG, бело-красно-белого цвета. В итоге на Андрея составили протокол по статье 24.23 КоАП, после чего был суд. На первом заседании дело парня отправили на доработку, но вскоре состоялся второй процесс, где Пархоменко дали 15 суток ареста. Да, за коробку от телевизора.

Андрей отбывал наказание на Окрестина и в Жодино. По информации канала «Вясна назірае» рассказываем, что происходило с парнем в изоляторах временного содержания.

Но для начала немного подробностей о том, что было с Андреем передом арестом. Первый суд над минчанином состоялся 27 апреля. Его обвинили в «пикетировании путем размещения бумажного полотна БЧБ-цвета на стекле балкона». Пархоменко вину не признал, по его словам, коробку от телевизора в квартире оставили люди, которые жили там до него.

На втором суде Андея присутствовал свидетель-милиционер. Он утверждал, что своими глазами видел на окне парня не коробку, а БЧБ-полотно (хотя на первом заседании показывали видео, где было видно, что в окне именно коробка). Судья (ничего себе) поверила свидетелю, поэтому Пархоменко получил 15 суток ареста.

Еще один интересный факт: спустя сутки после задержания участковый РУВД продемонстрировал задержанному Андрею видео из его квартиры, на котором на балконе уже нет той самой коробки от телевизора. По мнению Андрея, такое видео можно было записать, только если участковый без его ведома воспользовался ключами, которые вместе с другими вещами забрали после ареста.

«Два дня вообще не кормили»: на Окрестина и в Жодино

Андрей рассказал, что сейчас в изоляторах запрещена вся корреспонденция. Единственное, чем разрешено заниматься, – разговаривать. Андрей сидел вместе с парнем, которому присудили 15 суток за герб «Погоня» на обложке паспорта, видел и экс-следователя Никиту Стороженко.

Видимо, для некоторых в изоляторах запрещена и еда. По словам Андрея, первые два дня после задержания его вообще не кормили, воду можно было пить только из-под крана. Изоляторы, как и раньше, переполнены: на Окрестина на два спальных места в камере находилось 11 человек. В Жодино, по словам Андрея, места было чуть больше – на десять нар сидело «всего» 15 человек.

На улицу заключенных выводили всего несколько раз, в душ и вовсе удалось попасть всего один раз. Вот что говорит Андрей про еду в Жодино: «На Окрестина могли дать и котлету, в Жодино же только тушенку или безвкусную отварную курицу. Суп выглядел как вода». За 15 суток Андрей похудел на семь килограммов.

Но даже еда не самое страшное, что происходило с Андреем в заключении: «В Жодино нас ставили на растяжки и били по щиколоткам, после чего появлялись гематомы. Били и по почкам, но это было «лайтово», чтобы синяков не оставалось. Делали они все это в «профилактических целях». Парни там работают, в основном, молодые и агрессивные, поэтому диалога с ними не получилось. Они пытались нас пугать своими криками».

Также Андрей поделился, что в камерах в Жодино холодно, из-за чего он заболел. Уже на свободе парень сделал тест на ковид, который показал положительный результат. Матрасов в камерах, в которых за 15 суток успел побывать Андрей, он тоже не увидел.