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Google Pixel получит «инклюзивную камеру» для лучших снимков темнокожих

19.05.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На конференции Google I/O Keynote Google сообщила о разработке улучшенных алгоритмов камеры смартфонов линейки Google Pixel. Новый софт позволит создавать более качественные снимки людей с темной кожей, сообщает издание GSMArena.

По словам представителя Google, сейчас темнокожие люди на фотографиях выглядят недостаточно естественно. Однако улучшения софта исправят ситуацию, и кожа будет смотреться более натурально. Разница между «до» и «после» хорошо видна по приведенному изображению.

Судя по опубликованному сравнительному снимку, сейчас алгоритмы стараются сделать кожу более светлой, и кажется, что вокруг человека расположены лампочки. Как раз над этой проблемой и трудится Google.

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На конференции Google I/O Keynote Google сообщила о разработке улучшенных алгоритмов камеры смартфонов линейки Google Pixel. Новый софт позволит создавать более качественные...
 
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