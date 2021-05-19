История самого богатого кота в мире. Как пушистый Томмазо стал обладателем наследства в $13 миллионов

Источник материала: Onliner

Так уж случилось, что со временем Мария Ассунта все больше начала слабеть, а заботиться о ней начала медсестра Стефания.

«Ей нужен был кто-то, кто помогал бы ей передвигаться, принимать душ и есть. Я присматривала до конца», — рассказывала она журналистам.

Сама Стефания заявляла, что даже не представляла, какое приятное вознаграждение она может получить в дополнение к коту.

«Я обещала, что буду присматривать за котом, когда ее не станет. Она хотела быть уверена, что Томмазо будет окружен любовью и лаской. Но я даже не представляла, что она так богата! Она была замкнутой и молчаливой, я мало что знала о ее личной жизни — только то, что она очень страдала от одиночества», — рассказывала Стефания.





В общем, так все потихоньку свелось к тому, что Томмазо был оставлен на попечение медсестры. А вместе с этим женщине перешли наличные деньги и недвижимость пожилой Ассунты. Что интересно, по итальянским законам животные не могут наследовать что-то напрямую. Но они могут быть бенефициарами. Конечно, при условии, если найдется подходящий попечитель. В нашей истории все так и случилось.

Мария Ассунта умерла в 2011 году в возрасте 94 лет. Что касается судьбы Томмазо, теперь он живет со Стефанией и еще одним котом под Римом. Точный адрес его места жительства неизвестен. Как неизвестно и то, на что он тратит свои миллионы долларов.

Стоит сказать, что везунчик Томмазо стал не единственным животным, превратившимся в богатого наследника. Благодаря неожиданной удаче он стал третьим в списке самых богатых домашних животных. Лидерскую позицию занимает шимпанзе Калу, владелец которого оставил ему 80 миллионов долларов, и главный пес Гюнтера IV, немецкая овчарка, унаследовавшая 372 миллиона долларов от своего отца, Гюнтера III.





Кроме того, известна история и о магнате недвижимости Леоне Хелмсли. Она оставила 12 миллионов долларов своей маленькой собачке Трабле. Впрочем, родственники Леоны решили оспорить несправедливое, по их мнению, распределение наследства, и состояние Траблы было сокращено до 2 миллионов долларов.

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