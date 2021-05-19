«Наехал на знак аварийной остановки, а потом толкнул капотом парня, который не давал уехать» (видео)

Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником anaglyph стал очевидцем конфликтной дорожной ситуации на перекрестке улиц Серова и Асаналиева в Минске. Случилось ДТП, был выставлен знак аварийной остановки. Его уложил задним колесом водитель Kia, который пытался проехать перекресток. С этого все и началось.

— Водитель Kia переехал знак аварийной остановки, а потом толкнул (сбил) капотом парня, который не давал уехать, — рассказал наш читатель.

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