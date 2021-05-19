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В Минске 19-летняя девушка получила ожоги из-за вспыхнувшего на сковороде масла

19.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске 19-летняя девушка получила ожоги из-за вспыхнувшего на сковороде маслаМинске 19-летняя девушка получила ожоги из-за вспыхнувшего на сковороде масла" class="one-news__figure-img">

В Минске 19-летняя девушка получила ожоги из-за вспыхнувшего на сковороде масла. ЧП произошло 18 мая в квартире 9-этажного дома, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Девушка готовила еду на кухне на электрической плите, находясь в гостях. Раскаленное на сковороде масло вспыхнуло после того, как пострадавшая добавила воду.  

Девушка получила ожоги II-III степени. Ее госпитализировали. В комнате повреждено окно, в кухне - натяжной потолок. 

ФОТО: МЧС 

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 19-летняя девушка получила ожоги из-за вспыхнувшего на сковороде масла. ЧП произошло 18 мая в квартире 9-этажного дома, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Девушка...
 
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