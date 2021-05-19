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Приготовьте пышный омлет, как в детском саду! 7 крутых лайфхаков
Источник материала: ОНТ
Наверное, многие помнят, каким вкусным был пышный омлет в детском саду и школе. Но как приготовить такое блюдо дома? Для этого воспользуйтесь проверенными советами от опытных шеф-поваров.
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Наверное, многие помнят, каким вкусным был пышный омлет в детском саду и школе. Но как приготовить такое блюдо дома? Для этого воспользуйтесь проверенными советами...
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