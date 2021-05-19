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Приготовьте пышный омлет, как в детском саду! 7 крутых лайфхаков

19.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приготовьте пышный омлет, как в детском саду! 7 крутых лайфхаков

Наверное, многие помнят, каким вкусным был пышный омлет в детском саду и школе. Но как приготовить такое блюдо дома? Для этого воспользуйтесь проверенными советами от опытных шеф-поваров.

  1. У омлета, который готовят в детском саду или в больнице, бархатная структура. Ее секрет в том, что только сливочное масло используется для смазывания формы. Не заменяйте его растительным, иначе омлет получится плоским.
  2. Помните – в составе классического омлета только три ингредиента: яйца, молоко и соль.
  3. Соблюдайте пропорции 1:3. Это значит, что для одной части яиц нужно взять три части молока.
  4. Муку добавлять не нужно, потому что пышность омлета достигается за счет условий приготовления и правильного рецепта.
  5. Имейте ввиду, блендер или миксер не используется при приготовлении настоящего омлета. Взбивайте его осторожно венчиком или вилкой так, чтобы на поверхности появилась пена. Смесь должна наполниться воздухом – появятся пузырьки, иначе омлет будет «тяжелым».
  6. Используйте сковороду с толстыми стенками и дном. Это позволит блюду хорошо пропариться.
  7. Запекайте омлет на маленьком огне – 150-170°C – в духовке, тогда он получится пористым и высоким.

Фото: gastronom.ru

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Наверное, многие помнят, каким вкусным был пышный омлет в детском саду и школе. Но как приготовить такое блюдо дома? Для этого воспользуйтесь проверенными советами...
 
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