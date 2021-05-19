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В Колумбии продолжаются беспорядки: люди недовольны налоговой реформой

19.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Колумбии продолжаются беспорядки: люди недовольны налоговой реформой

Неспокойно в Колумбии, где уже несколько недель жители протестуют против налоговой реформы. 

В коммуне Юмбо люди строили баррикады, перекрывали дороги, блокировали движение. Возле топливной станции произошел сильный взрыв. Связан ли он с беспорядками, не сообщается. Для разгона митингующих полиция применила силу. По демонстрантам стреляли баллонами со слезоточивым газом и картечью. Есть сведения об одном погибшем и 30 раненых. И это только в одной схватке силовиков с протестующими. 

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Неспокойно в Колумбии, где уже несколько недель жители протестуют против налоговой реформы.  В коммуне Юмбо люди строили баррикады, перекрывали дороги,...
 
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