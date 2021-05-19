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Мощный циклон в Индии: погибли не менее 38 человек
Источник материала: ОНТ
В Индии растет число жертв циклона. В результате непогоды за два дня погибли 38 человек.
Шквалистый ветер и ливни принес мощный тропический циклон «Тауктае». Повреждены тысячи домов и мачт электропередачи, повалены деревья. Разрушения отмечены в нескольких штатах, в том числе, на Гоа. Циклон прошел вдоль западного побережья Индостана. Минувшей ночью начал снижать интенсивность. Власти продолжают сбор информации о пострадавших и разрушениях.
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В Индии растет число жертв циклона. В результате непогоды за два дня погибли 38 человек. Шквалистый ветер и ливни принес мощный тропический циклон «Тауктае»....
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