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Соседей не выбирают! 5 фото о том, когда с ними не повезло

19.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соседей не выбирают! 5 фото о том, когда с ними не повезло

Противостояние соседей – актуальная тема на все времена. Множество фильмов снято по этому мотиву, однако вживую все может выглядеть намного серьезнее…

 

Теперь новостями в этом доме будут делиться не так громко и не так рано


Фото: drive2.ru

С музыкой, пожалуй, придется повременить


Фото: nn.ru

На территории дома замечены летающие объекты


Фото: sparosverige.blogspot.com

Кажется, ссора намечается. Громкая месть в деле. 


Фото: fishki.net

Забота или упрек?


Фото: fishki.net

И запомните главный лозунг, который поможет в борьбе с соседями: «Это не я»! Держитесь его до предъявления доказательств о вашей причастности.

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Теги: Новости
 
 
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Противостояние соседей – актуальная тема на все времена. Множество фильмов снято по этому мотиву, однако вживую все может выглядеть намного серьезнее…   Теперь...
 
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