Соседей не выбирают! 5 фото о том, когда с ними не повезло

Источник материала: ОНТ

Противостояние соседей – актуальная тема на все времена. Множество фильмов снято по этому мотиву, однако вживую все может выглядеть намного серьезнее…

Теперь новостями в этом доме будут делиться не так громко и не так рано



Фото: drive2.ru

С музыкой, пожалуй, придется повременить



Фото: nn.ru

На территории дома замечены летающие объекты



Фото: sparosverige.blogspot.com

Кажется, ссора намечается. Громкая месть в деле.



Фото: fishki.net

Забота или упрек?



Фото: fishki.net

И запомните главный лозунг, который поможет в борьбе с соседями: «Это не я»! Держитесь его до предъявления доказательств о вашей причастности.

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