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Соседей не выбирают! 5 фото о том, когда с ними не повезло
Источник материала: ОНТ
Противостояние соседей – актуальная тема на все времена. Множество фильмов снято по этому мотиву, однако вживую все может выглядеть намного серьезнее…
Теперь новостями в этом доме будут делиться не так громко и не так рано
С музыкой, пожалуй, придется повременить
На территории дома замечены летающие объекты
Кажется, ссора намечается. Громкая месть в деле.
Забота или упрек?
И запомните главный лозунг, который поможет в борьбе с соседями: «Это не я»! Держитесь его до предъявления доказательств о вашей причастности.
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Противостояние соседей – актуальная тема на все времена. Множество фильмов снято по этому мотиву, однако вживую все может выглядеть намного серьезнее… Теперь...
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