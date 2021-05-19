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Мама заказала торт для помолвки сына, но чуть не испортила весь праздник. Хорошо, что гости были с юмором! (ФОТО)

19.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мама заказала торт для помолвки сына, но чуть не испортила весь праздник. Хорошо, что гости были с юмором! (ФОТО)

Женщина заказала торт для помолвки сына, а получила странную красную выпечку, пишет ridus.ru.

48-летняя Кэти Уиттл из Лондона на праздник в честь помолвки сына за 30 фунтов (около $43) заказала у местного пекаря-любителя, известного в Facebook, как Yummy Mummy Bakes, торт. 

Она рассказала кондитеру, что хочет высокий белый торт, украшенный маленькими фигурками жениха и невесты из мастики и сердечками. 


Фото:

Ко дню помолвки торт был готов. Однако заказчица получила совсем не то, что ожидала. Вместо красивого белого торта, ей вручили нечто красное, напоминающее то ли таблетку от кашля на языке, то ли большой прыщ. К счастью, пекарь пообещал сделать новый торт или вернуть 50% от стоимости выпечки.  


Фото:

А еще торт оказался совсем невкусным. К счастью, выпечка не испортила праздник – гости посчитали все случившееся очень смешным.


Фото:

Кэти опубликовала фото странного торта в Facebook – они собрали много шутливых комментариев: «Кажется, пекарю нужно найти новое хобби», «Вы точно не забудете эту помолвку!», «Почему этот торт такого цвета? Он похож на прыщи», «Мне кажется, он выглядит, как таблетка «Стрепсилс» на языке». 

Фото:


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Женщина заказала торт для помолвки сына, а получила странную красную выпечку, пишет ridus.ru. 48-летняя Кэти Уиттл из Лондона на праздник в честь помолвки сына за 30...
 
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