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Опасные пищевые концентраты выявлены в продаже в Могилеве

19.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опасные пищевые концентраты выявлены в продаже в Могилеве

Могилевская областная инспекция Госстандарта в результате проверки одного из частных предприятий Могилева обнаружила опасные пищевые концентраты с маркировкой «АВС», пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Опасные вещества найдены в киселе быстрого приготовления с витаминным комплексом со вкусами земляники, клюквы, ежевики и лесных ягод. Концентраты изготовлены в России. 

Специалисты установили, что при создании продукции были использованы красители, недопустимые при производстве этого вида концентратов. На упаковке не было предупреждающей надписи о том, что продукт содержит краситель, который может негативно влиять на внимание детей.

Реализация данной продукции запрещена.

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Могилев
 
 
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Могилевская областная инспекция Госстандарта в результате проверки одного из частных предприятий Могилева обнаружила опасные пищевые концентраты с маркировкой...
 
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