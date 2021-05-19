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Опасные пищевые концентраты выявлены в продаже в Могилеве
Источник материала: ОНТ
Могилевская областная инспекция Госстандарта в результате проверки одного из частных предприятий Могилева обнаружила опасные пищевые концентраты с маркировкой «АВС»,
Опасные вещества найдены в киселе быстрого приготовления с витаминным комплексом со вкусами земляники, клюквы, ежевики и лесных ягод. Концентраты изготовлены в России.
Специалисты установили, что при создании продукции были использованы красители, недопустимые при производстве этого вида концентратов. На упаковке не было предупреждающей надписи о том, что продукт содержит краситель, который может негативно влиять на внимание детей.
Реализация данной продукции запрещена.
ФОТО: БЕЛТА
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Могилевская областная инспекция Госстандарта в результате проверки одного из частных предприятий Могилева обнаружила опасные пищевые концентраты с маркировкой...
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