Опасные пищевые концентраты выявлены в продаже в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Могилевская областная инспекция Госстандарта в результате проверки одного из частных предприятий Могилева обнаружила опасные пищевые концентраты с маркировкой «АВС», пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Опасные вещества найдены в киселе быстрого приготовления с витаминным комплексом со вкусами земляники, клюквы, ежевики и лесных ягод. Концентраты изготовлены в России.

Специалисты установили, что при создании продукции были использованы красители, недопустимые при производстве этого вида концентратов. На упаковке не было предупреждающей надписи о том, что продукт содержит краситель, который может негативно влиять на внимание детей.

Реализация данной продукции запрещена.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram