Убедительный реванш: «Цмоки-Минск» обыграли «Борисфена» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмоки-Минск» взяли убедительный реванш у могилевского «Борисфена» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу.

Поединок в Минске завершился победой действующих чемпионов – 90:74. Первая встреча осталась за баскетболистами «Борисфена». Сейчас серия (в которой счет равный - 1:1) переезжает в Могилёв, где пройдут два матча 22 и 23 мая. В прошлом сезоне «Цмоки» в серии до трёх побед победили «Борисфен».

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