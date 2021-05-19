ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Убедительный реванш: «Цмоки-Минск» обыграли «Борисфена» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

19.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Убедительный реванш: «Цмоки-Минск» обыграли «Борисфена» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

Баскетболисты «Цмоки-Минск» взяли убедительный реванш у могилевского «Борисфена» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу.

Поединок в Минске завершился победой действующих чемпионов – 90:74. Первая встреча осталась за баскетболистами «Борисфена». Сейчас серия (в которой счет равный - 1:1) переезжает в Могилёв, где пройдут два матча 22 и 23 мая. В прошлом сезоне «Цмоки» в серии до трёх побед победили «Борисфен». 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболисты «Цмоки-Минск» взяли убедительный реванш у могилевского «Борисфена» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу. Поединок в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Платники белорусских учебных заведений получат статус молодого специалиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by