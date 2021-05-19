Конфликты между детьми в детском саду: причины и способы их разрешения

Источник материала: ОНТ

Девять дней прошло со времени трагедии в Казанской школе-гимназии №175. Семь учеников и два учителя погибли, еще 30 человек ранены. 19-летний Ильназ Галявиев открыл по ним огонь. А после этого вышел к силовикам, подняв руки. На чем была основана жестокость тихого и спокойного парня? Как распознать, что у вашего ребенка есть проблемы, которые нужно решить? Возможно, все закладывается в раннем детстве, а правильная работа психолога поможет справиться с некоторыми сложностями. Часто при поступлении ребёнка в детский сад многие считают, что именно там он приобретёт навыки общения. Но не все дети идут легко на контакт со сверстниками и начинают сталкиваться с конфликтными ситуациями.

Причины конфликтных ситуаций между детьми в саду зависят от возраста. В 2-3 года малыши чаще всего ссорятся из-за того, что не смогли поделить игрушку. При этом выражать свои эмоции словами мальчики и девочки пока не умеют. Поэтому конфликты обычно решаются с помощью крика, плача, применения физической силы и привлечения взрослых. К 4-5 годам дети уже хорошо разговаривают, у них начинают проявляться лидерские качества, и здесь разногласия возникают при выборе игр и нежелании посвящать в них окружающих. А после пяти лет дети ссорятся из-за распределения ролей в игре.

Наталья Романовская, воспитатель яслей-сада №8 г. Минска: «Если видим конфликт, и дети самостоятельно не могут выйти из этой ситуации, тогда принимаем решение этих ребят развести в разные стороны, чтобы дети остыли, поскольку они могут наговорить лишнего. Потом мы всех зрителей убираем, чтобы это не происходило на глазах у всех ребят».

Сначала воспитатели разговаривают с каждым ребенком по отдельности, затем вместе со всеми участниками конфликта, и только после того, как удалось найти пути решения ситуации, можно обсудить случившееся в группе, при этом дать советы на будущее, как избежать ссоры.

Не заметить ребёнка с агрессивным поведением в коллективе довольно сложно. Он часто грубит, ломает игрушки и дерется. Конфликты в группе у него вспыхивают молниеносно.

Галина Швец, детский психолог: «Другой родитель может просто попросить, но ни в коем случае он не должен разбираться, воспитывать чужого ребенка. Это недопустимо, потому что это неравноценный разговор. Они друг другу неравноценные собеседники. Если произошел конфликт, то должны разбираться родитель с родителем. Если вдруг другой взрослый пытается воспитывать вашего ребенка, задача родителя – встать на защиту своего ребенка».

Нередко бывают случаи, когда родители оскорбляют друг друга, клевещут и нелицеприятно выражаются. В таких случаях следует обращаться в органы внутренних дел.

Станислав Левченко, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: «По заявлению в милиции будет составлен административный протокол, который в последующем рассматривает суд. В этой ситуации, если признает суд лицо виновным в совершении административного правонарушения, то выносит постановление в наложении административного взыскания в виде штрафа на сумму до 30 базовых величин. Помимо этого, потерпевшее лицо имеет право обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда».

А ведь склонности к конфликтам у ребенка проявляются в зависимости от того, как дома родители общаются между собой. Все просто: мы, взрослые, для малышей – всегда пример. Крики, ссоры на глазах у детей ничему хорошему не научат. А могут развить проблемы с коммуникацией, научить малыша проявлять агрессию. Поэтому всегда старайтесь относиться к детям так, как хотели бы, чтобы они относились к вам. И почаще хвалите за добрые поступки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram