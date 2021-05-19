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Конфликты между детьми в детском саду: причины и способы их разрешения
Источник материала: ОНТ
Девять дней прошло со времени трагедии в Казанской школе-гимназии №175. Семь учеников и два учителя погибли, еще 30 человек ранены. 19-летний Ильназ Галявиев открыл по ним огонь. А после этого вышел к силовикам, подняв руки. На чем была основана жестокость тихого и спокойного парня? Как распознать, что у вашего ребенка есть проблемы, которые нужно решить? Возможно, все закладывается в раннем детстве, а правильная работа психолога поможет справиться с некоторыми сложностями. Часто при поступлении ребёнка в детский сад многие считают, что именно там он приобретёт навыки общения. Но не все дети идут легко на контакт со сверстниками и начинают сталкиваться с конфликтными ситуациями.
Причины конфликтных ситуаций между детьми в саду зависят от возраста. В 2-3 года малыши чаще всего ссорятся из-за того, что не смогли поделить игрушку. При этом выражать свои эмоции словами мальчики и девочки пока не умеют. Поэтому конфликты обычно решаются с помощью крика, плача, применения физической силы и привлечения взрослых. К 4-5 годам дети уже хорошо разговаривают, у них начинают проявляться лидерские качества, и здесь разногласия возникают при выборе игр и нежелании посвящать в них окружающих. А после пяти лет дети ссорятся из-за распределения ролей в игре.
Сначала воспитатели разговаривают с каждым ребенком по отдельности, затем вместе со всеми участниками конфликта, и только после того, как удалось найти пути решения ситуации, можно обсудить случившееся в группе, при этом дать советы на будущее, как избежать ссоры.
Не заметить ребёнка с агрессивным поведением в коллективе довольно сложно. Он часто грубит, ломает игрушки и дерется. Конфликты в группе у него вспыхивают молниеносно.
Нередко бывают случаи, когда родители оскорбляют друг друга, клевещут и нелицеприятно выражаются. В таких случаях следует обращаться в органы внутренних дел.
А ведь склонности к конфликтам у ребенка проявляются в зависимости от того, как дома родители общаются между собой. Все просто: мы, взрослые, для малышей – всегда пример. Крики, ссоры на глазах у детей ничему хорошему не научат. А могут развить проблемы с коммуникацией, научить малыша проявлять агрессию. Поэтому всегда старайтесь относиться к детям так, как хотели бы, чтобы они относились к вам. И почаще хвалите за добрые поступки.
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Девять дней прошло со времени трагедии в Казанской школе-гимназии №175. Семь учеников и два учителя погибли, еще 30 человек ранены. 19-летний Ильназ Галявиев открыл по...
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