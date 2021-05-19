Редчайший оригинал Брестской библии можно увидеть в Музее истории Бреста

Источник материала: ОНТ

Духовная сокровищница Беларуси. Оригинал Брестской библии показывают в Музее истории Бреста.

Экземпляр считается шедевром европейского книгопечатания. Древняя книга и спустя пять веков – настоящее произведение полиграфического искусства: два титульных листа, рисованные буквы, изящные гравюры. Точный тираж XVI столетия неизвестен – предполагается, что было выпущено около 400 экземпляров.

Подлинник Брест потерял в начале XX века. Реликвию городу вернул Президент, подарив факсимильное издание во время празднования 1000-летия Бреста. Взору жителей и гостей города эта Библия и бесценный памятник эпохи Ренессанса открывается нечасто. В этот раз она доступна месяц, показ приурочен к Международному дню музеев.

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