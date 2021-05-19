Никогда не догадаетесь, что это еда! Посмотрите, как выглядят привычные продукты под микроскопом

Источник материала: ОНТ

Продукты, которые мы едим каждый день, в многократном увеличении похожи совсем не на пищу. Выглядят такие фото потрясающе! Смотрите сами.



Кристалл поваренной соли



Фото с сайта zen.yandex.ru

Черника



Фото с сайта adme.ru

Лук



Фото с сайта zen.yandex.ru

Перец чили



Фото с сайта zen.yandex.ru

Помидор



Фото с сайта kaifolog.ru

Сырое мясо



Фото с сайта zen.yandex.ru

Хлеб



Фото с сайта kaifolog.ru

Сахар



Фото с сайта zen.yandex.ru

Клубника



Фото с сайта zen.yandex.ru

Зернышко кунжута



Фото с сайта adme.ru

Брокколи



Фото с сайта adme.ru

Хвостик креветки



Фото с сайта adme.ru

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