|
Никогда не догадаетесь, что это еда! Посмотрите, как выглядят привычные продукты под микроскопом
Источник материала: ОНТ
Продукты, которые мы едим каждый день, в многократном увеличении похожи совсем не на пищу. Выглядят такие фото потрясающе! Смотрите сами.
Кристалл поваренной соли
Черника
Лук
Перец чили
Помидор
Сырое мясо
Хлеб
Сахар
Клубника
Зернышко кунжута
Брокколи
Хвостик креветки
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты, которые мы едим каждый день, в многократном увеличении похожи совсем не на пищу. Выглядят такие фото потрясающе! Смотрите сами. Кристалл поваренной соли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)