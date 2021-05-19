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Никогда не догадаетесь, что это еда! Посмотрите, как выглядят привычные продукты под микроскопом

19.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Никогда не догадаетесь, что это еда! Посмотрите, как выглядят привычные продукты под микроскопом

Продукты, которые мы едим каждый день, в многократном увеличении похожи совсем не на пищу. Выглядят такие фото потрясающе! Смотрите сами. 

Кристалл поваренной соли


Фото с сайта zen.yandex.ru

Черника


Фото с сайта adme.ru

Лук


Фото с сайта zen.yandex.ru

Перец чили


Фото с сайта zen.yandex.ru

Помидор


Фото с сайта kaifolog.ru

Сырое мясо


Фото с сайта zen.yandex.ru

Хлеб


Фото с сайта kaifolog.ru

Сахар


Фото с сайта zen.yandex.ru

Клубника


Фото с сайта zen.yandex.ru

Зернышко кунжута


Фото с сайта adme.ru

Брокколи


Фото с сайта adme.ru

Хвостик креветки


Фото с сайта adme.ru

 

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Продукты, которые мы едим каждый день, в многократном увеличении похожи совсем не на пищу. Выглядят такие фото потрясающе! Смотрите сами.  Кристалл поваренной соли...
 
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